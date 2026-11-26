Телеканал ICTV2 объявил о завершении съемок нового четырехсерийного детективного сериала Д.О.Г. Премьера детектива состоится весной 2027 года. Подробнее о сюжете, процессе съемок и актерах — рассказываем далее.

Детективный сериал Д.О.Г: сюжет

Главный герой сериала — бывший оперативник Павел Яременко по прозвищу Ярема, который ушел со службы из-за проваленной операции. Через несколько лет после этого он неожиданно получает сообщение от своего давнего напарника с просьбой о помощи. И таким образом оказывается втянутым в расследование загадочного убийства.

Прибыв на место преступления, правоохранители обнаруживают тело убитого и раненую собаку по кличке Пабло — немецкую овчарку, которая раньше принадлежала криминальному авторитету по прозвищу Эскобар.

Четвероногий становится ключом к разгадке, однако сначала Яреме нужно завоевать доверие собаки. Впоследствии бывший оперативник и пес объединяют усилия в противостоянии врагам.

Актеры и съемочная группа сериала Д.О.Г

Актерский состав

Главную роль опального оперативника Яремы исполнил актер Михаил Кукуйюк, известный по ролям в проектах Топтун и Казаки. Абсолютно лживая история. Криминального авторитета Эскобара и главного антагониста сериала сыграл Владимир Ращук.

Напарником Кукуйюка стал пес Пабло. На площадке также работал его четвероногий дублер, который выполнял самые сложные трюки.

Я Мишу (Кукуйюка — ред.) знаю много лет. Наши дружеские отношения дают свой бэкграунд, поэтому между репликами у нас пролетает немало такого, чего не наработаешь ни на каких репетициях. К тому же я очень люблю проекты, в которых есть животные. История с собакой — это вообще наша украинская исконная традиция. Надеюсь, нам удастся выделиться интригой, непредсказуемыми поворотами сюжета и тем, как по-новому раскроются актеры, — отметил Ращук (Эскобар).

Кроме того, в сериале сыграли известные украинские актеры: Вероника Мишаева, Арсен Босенко, Андрей Саминин, Александр Зиневич, Михаил Дзюба, Павел Сыроткин и Игорь Писный.

Съемочная группа

Режиссер-постановщик: Виталий Кукса

Виталий Кукса Оператор-постановщик: Александр Гребенников

Александр Гребенников Художник-постановщик: Артем Агафонов

Артем Агафонов Исполнительные продюсеры: Диана Новик, Ольга Ковпоша

Диана Новик, Ольга Ковпоша Продюсеры ICTV2: Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк

Дмитрий Хрипун, Екатерина Шевелюк Креативные продюсеры: Оксана Кукоба, Евгений Григоренко

Оксана Кукоба, Евгений Григоренко Директор Studio One SLP: Елена Антонова

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