Сериал АТП Перевозчики от телеканала ICTV2 вернулся на экраны со 2 сезоном. Узнай, когда выходят новые серии АТП Перевозчики и сколько всего будет сезонов любимого сериала.

АТП Перевозчики 2 сезон: сколько серий

Продолжение приключенческого сериала в жанре роуд-муви АТП Перевозчики не стало неожиданностью, поскольку первая часть имела большой успех и входила в топы на стриминговых платформах.

В новом сезоне продолжаются приключения Тёмы и Сёмы – Артема Горбача и Семена Зозули. Они столкнутся с еще более сложными вызовами, в частности запутанными схемами контрабанды и преследованиями.

Всего 2 сезон насчитывает 24 серии. Это на 8 серий больше, чем в 1 сезоне. Благодаря увеличению хронометража создатели смогли разнообразить сюжетные повороты.

Читать по теме Съемки под атаками РФ и празднования на площадке: интересные факты об АТП Перевозчики Сериал АТП Перевозчики возвращаются на ICTV2 26 октября.

АТП Перевозчики 2: даты выхода серий

Стартовал 2 сезон 26 октября 2026 года в 20:00 на канале ICTV2. Новые эпизоды будут выходить в прайм-тайм (в 20:00) во все будние дни, кроме пятницы.

Также 2 сезон сериала будет доступен на стриминговых платформах и официальном сайте телеканала ICTV2 сразу после телевизионной премьеры.

По данным создателей сериала, первая премьерная неделя вывела АТП Перевозчики в лидеры слота по большинству мужских аудиторий. Первые серии вместе с повтором посмотрели 2,2 млн украинцев по всей стране.

Сколько сезонов в сериале АТП Перевозчики

По состоянию на сегодняшний день АТП Перевозчики имеет два отснятых сезона, однако в июне 2026 года начались съемки 3 сезона.

Сюжетная линия новых серий оказалась настолько драйвовой, что историю решили продолжить немедленно, и работа над третьим сезоном уже кипит на площадке, – рассказывали разработчики.

В начале октября 2026 года стало известно, что съемки 3 сезона АТП Перевозчики завершены.

Будет ли 4 сезон сериала, это покажет время. Однако, учитывая успех предыдущих сезонов, появление продолжения вполне вероятно.

Напомним, что создатели сериала запустили онлайн-игру об Артеме и Семене по мотивам АТП Перевозчики.

Фото: ICTV2.

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