Серіал АТП Перевізники від телеканалу ICTV2 повернувся на екрани з 2 сезоном. Дізнайся, коли виходять нові серії АТП Перевізники та скільки загалом буде сезонів улюбленого серіалу.

АТП Перевізники 2 сезон: скільки серій

Продовження пригодницького серіалу в жанрі роуд-муві АТП Перевізники не стало несподіванкою, оскільки перша частина мала великий успіх і входила до топів на стримінгових платформах.

У новому сезоні продовжуються пригоди Тьоми і Сьоми – Артема Горбача та Семена Зозулі. Вони зіштовхнуться зі ще складнішими викликами, зокрема заплутаними схемами контрабанди та переслідуваннями.

Всього 2 сезон налічує 24 серії. Це на 8 серій більше, ніж у 1 сезоні. Завдяки збільшенню хронометражу творці змогли урізноманітнити сюжетні повороти.

Читати на тему Зйомки під атаками РФ та святкування на майданчику: цікаві факти про АТП Перевізники Серіал АТП Перевізники повертається на ICTV2 26 жовтня.

АТП Перевізники 2: дати виходу серій

Стартував 2 сезон 26 жовтня 2026 року о 20:00 на каналі ICTV2. Нові епізоди виходитимуть в прайм-тайм (о 20:00) у всі будні дні, окрім п’ятниці.

Також 2 сезон серіалу буде доступний на стримінгових платформах та офіційному сайті телеканалу ICTV2 відразу після телевізійної премʼєри.

За даними творців серіалу, перший прем’єрний тиждень вивів АТП Перевізники в лідери слоту за більшістю чоловічих аудиторій. Перші серії разом із повтором подивилися 2,2 млн українців по всій країні.

Скільки сезонів у серіалі АТП Перевізники

Станом на сьогодні АТП Перевізники має два випущених сезони, а у червні 2026 року розпочалися зйомки 3 сезону.

Сюжетна лінія нових серій виявилася настільки драйвовою, що історію вирішили продовжити негайно, і робота над третім сезоном уже кипить на майданчику, – розповідали розробники.

На початку жовтня 2026 року стало відомо, що зйомки 3 сезону АТП Перевізники завершено.

Чи буде 4 сезон серіалу, це покаже час. Однак, враховуючи успіх попередніх сезонів, поява продовження цілком ймовірна.

Нагадаємо, що творці серіалу запустили онлайн-гру про Артема і Семена за мотивами АТП Перевізники.

Фото: ICTV2.

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