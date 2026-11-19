Серіал АТП Перевізники від телеканалу ICTV2 повернувся на екрани з 2 сезоном. Дізнайся, коли виходять нові серії АТП Перевізники та скільки загалом буде сезонів улюбленого серіалу.
АТП Перевізники 2 сезон: скільки серій
Продовження пригодницького серіалу в жанрі роуд-муві АТП Перевізники не стало несподіванкою, оскільки перша частина мала великий успіх і входила до топів на стримінгових платформах.
У новому сезоні продовжуються пригоди Тьоми і Сьоми – Артема Горбача та Семена Зозулі. Вони зіштовхнуться зі ще складнішими викликами, зокрема заплутаними схемами контрабанди та переслідуваннями.
Всього 2 сезон налічує 24 серії. Це на 8 серій більше, ніж у 1 сезоні. Завдяки збільшенню хронометражу творці змогли урізноманітнити сюжетні повороти.
АТП Перевізники 2: дати виходу серій
Стартував 2 сезон 26 жовтня 2026 року о 20:00 на каналі ICTV2. Нові епізоди виходитимуть в прайм-тайм (о 20:00) у всі будні дні, окрім п’ятниці.
Також 2 сезон серіалу буде доступний на стримінгових платформах та офіційному сайті телеканалу ICTV2 відразу після телевізійної премʼєри.
За даними творців серіалу, перший прем’єрний тиждень вивів АТП Перевізники в лідери слоту за більшістю чоловічих аудиторій. Перші серії разом із повтором подивилися 2,2 млн українців по всій країні.
Скільки сезонів у серіалі АТП Перевізники
Станом на сьогодні АТП Перевізники має два випущених сезони, а у червні 2026 року розпочалися зйомки 3 сезону.
Сюжетна лінія нових серій виявилася настільки драйвовою, що історію вирішили продовжити негайно, і робота над третім сезоном уже кипить на майданчику, – розповідали розробники.
На початку жовтня 2026 року стало відомо, що зйомки 3 сезону АТП Перевізники завершено.
Чи буде 4 сезон серіалу, це покаже час. Однак, враховуючи успіх попередніх сезонів, поява продовження цілком ймовірна.
Нагадаємо, що творці серіалу запустили онлайн-гру про Артема і Семена за мотивами АТП Перевізники.
Фото: ICTV2.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!