Музичні сюрпризи та поява телезірки: ICTV2 завершив зйомки 3 сезону АТП Перевізники

Завершилися зйомки нового сезону комедійного серіалу АТП Перевізники, який розповідає про пригоди водіїв Артема Горбача та Семена Зозулі. У третьому сезоні залишиться усе, що подобається глядачам в цій історії: справжня дружба, романтика дорожніх пригод, детективні історії, а також щирий гумор.

АТП Перевізники 3 сезон: що відомо

В АТП Перевізники 3 сезон на головних героїв чекають нові пригоди, боротьба за підприємство Рапід-Транс, а також зустріч з Ольгою Цибульською.

АТП Перевізники 3 сезон / 4 Фотографії

Як зазначає креативний продюсер серіалу Фелікс Аброскін, головною суперсилою Артема та Семена є не лише досвід, а й почуття гумору, сміх рятує їх від стресу й допомагає справлятися із труднощами на шляху.

У третьому сезоні загостриться боротьба за Рапід-Транс. Чи зможуть герої остаточно відстояти свій бізнес і якою ціною — поки невідомо.

У продовженні серіалу стане більше музики, нові пісні передаватимуть пригодницьку атмосферу подорожей.

Новий сезон АТП Перевізників особливий також тим, що свою першу роль в кіно зіграє співачка та ведуча Ольга Цибульська. Вона покаже на телеекрані двох персонажок — себе та свою двійницю.

— Це мої перші зйомки в кіно, і мені дуже пощастило з командою. Працювати було цікаво й приємно. На майданчику ми постійно сміялися, а сьогодні це дуже допомагає триматися, — зазначила Ольга.

Також у продовженні роуд-муві багато цікавих поворотів станеться у житті Галини і Каті, а також глядачі здивуються вчинками Сушка та його підлеглого Дудлі.

Над третім сезоном АТП Перевізники працювала кінокомпанія Mamas Film Production. Дату прем’єри канал ICTV2 повідомить пізніше.

Над серіалом працювали

Актори: В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Віра Кобзар, Анна Гуляєва, Дмитро Суржиков, Олександр Печериця, Ольга Атанасова, Роман Ясіновський, Ярослав Шахторін та інші.

Режисери-постановники: Анна Гресь, Євген Хворостянко

Оператори-постановники: Вася Сікачинський, Олександр Ковалевський

Головна авторка: Ярослава Сєгал

Сценаристи: Ярослава Сєгал, Оксана Андрєєва, Юлія Васильєва, Яна Дубинянська, Олексій Комаровський, Євгенія Коротич, Олена Зерняк, Іван Тімшин, Тетяна Лонська, Андрій Кокотюха, Ірина Сєдова, Денис Копнін

Продюсери ICTV2: Фелікс Аброскін, Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк

Продюсерки Mamas Film Production: Марина Квасова, Алла Липовецька.

Нагадаємо, що серіал АТП Перевізники 2 сезон вийде на телеканалі ICTV2 26 жовтня о 20:00.

Фото: ICTV2

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!