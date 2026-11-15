Фільми жахів 2026, які вже вийшли: чим можуть вразити нові хорори

Фільми жахів 2026 року нагадують глядачам про те, що такий жанр ще може здивувати навіть найвибагливіших кіноманів. Цей рік порадував цікавими хорор-новинками та довгоочікуваними продовженнями франшиз.

Ми зібрали добірку фільмів жахів 2026 року, які вже вийшли та готові налякати глядачів.

28 років по тому: Храм кісток

Мабуть, варто почати з гучного продовження відомої франшизи про зомбі-апокаліпсис. 28 років по тому: Храм кісток є прямим сиквелом хорору 28 років по тому і четвертим фільмом у кінофраншизі.

В останній частині серії продовжується історія хлопчика Спайка, якому доводиться виживати в постапокаліптичному світі, населеному зараженими.

Також у фільмі паралельно розкривається сюжетна лінія доктора Келсона, котрий створив “храм кісток”. Він проводить експерименти над інфікованими, щоб повернути їм свідомість, і досягає у цьому прогресу.

Хокум

Серед нових фільмів жахів-2026 не можна пропустити хорор-трилер Хокум. У центрі сюжету письменник, який вирішив усамітнитися у старому ірландському готелі. Однак незабаром йому доводиться зіткнутися з незрозумілими явищами.

Фільм приємно радує декораціями та похмурою атмосферою, просоченою ірландською міфологією.

На допомогу!

Для любителів чорного гумору підійде новинка На допомогу! з неймовірною Рейчел Макадамс у головній ролі. Сюжет розгортається навколо молодого пихатого директора компанії та його підлеглої, яка невпевнена в собі. Внаслідок авіакатастрофи вони вдвох опинилися на безлюдному острові.

Герої намагаються вижити у диких умовах. При цьому їхні взаємини поступово змінюються. У фіналі виявляється, що все не так просто, як могло здатися на перший погляд.

Оселя зла

Нова Оселя зла є другим перезапуском в однойменній серії фільмів за мотивами відомої хорор-гри Resident Evil. Судячи з відгуків та рейтингу на Rotten Tomatoes, цей перезапуск можна вважати успішним.

Події відбуваються у знайомому фанатам гри місті – Раккун-Сіті. Головним героєм виступає медичний кур’єр, якому потрібно доставити важливе посилання до корпорації Амбрелла. Але зробити це у місті, охопленому епідемією, виявляється дуже складно.

Обсесія

У 2026 році на великі екрани вийшов хорор Обсесія, який встиг наробити галасу. Він розповідає про молодого працівника музичної крамниці, який таємно закоханий у свою колегу.

Хлопець через свою сором’язливість боїться зізнатися дівчині в почуттях. Але загадує відповідне бажання, коли йому до рук потрапляє незвична магічна паличка. Фраза “бійтеся своїх бажань – вони можуть здійснитися” як ніколи підходить до цього фільму.

Раніше ми розповідали про інші фільми 2026 року, які вже вийшли. Про всі новинки кінопрокату читайте в цьому матеріалі.

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