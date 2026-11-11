ICTV2 розпочав зйомки ДВРЗ. Карний розшук: чого чекати в нових епізодах

Розпочалися зйомки нового серіалу про дільничних ДВРЗ. Карний розшук. Творці телепроєкту обіцяють появу нових акторів та ще динамічніший сюжет. Розповідаємо, що наразі відомо про зйомки ДВРЗ. Карний розшук.

ДВРЗ. Карний розшук: що відомо про серіал

Новий сезон детективу про дільничних Сергія Бондаря та Петра Дзюби зніматимуть у Києві та області. ДВРЗ. Карний розшук продовжить історію Дільничного з ДВРЗ. Нові пригоди дільничних Сергія та Петра покажуть у 12 епізодах.

ICTV2 розпочав зйомки ДВРЗ Карний розшук / 4 Фотографії

Як розповів головний продюсер серіального напряму ICTV2 Дмитро Хрипун, у продовженні телеісторії Бондар отримає посаду оперативника карного розшуку на рідному районі. Разом із новою посадою в його життя прийдуть і нові колеги та підступні суперники, романтичні пригоди також не обійдуть стороною харизматичного Сергія.

Кожний новий епізод розповідатиме окремий кейс про злочин і розслідування. Сергію доведеться розслідувати вбивства та боротися із владним противником, який намагається контролювати увесь район.

Тим часом Петро залишиться дільничним і допомагатиме своєму другу. У нього та його дружини буде своя серйозна місія — виховування маленьких близнят.

Серіал, звичайно, розповість про пригоди не лише головних персонажів, а й інших мешканців району: Вадика Приходька, сантехніка Гончара та інших.

На початку зйомок команда серіалу зібралась на локації в центрі Києва, де режисер Дмитро Андріянов привітав усіх із новим сезоном та побажав успіхів. За його словами, за ці роки головні персонажі подорослішали та стали один одному рідними людьми — кумами. Тепер Дзюба для Бондаря та людина, якій можна беззастережно довіряти.

Канал ICTV2 також привітав команду із початком зйомок, пригостивши смачним тортом.

Дата майбутньої прем’єри серіалу стане відома пізніше.

Актори ДВРЗ. Карний розшук

В’ячеслав Довженко, Віталій Іванченко, Надія Хільська, Олександра Сорока, Руслан Коваль, Володимир Гладкий, Богдан Буйлук, Ігор Портянко, Маргарита Іванченко, Юлія Амелькіна та інші.

Режисер-постановник: Дмитро Андріянов

Оператор-постановник: Матвій Шульгін

Автори сценарію: Роман та Анастасія Буданови, Слава Бабенков

Виконавчі продюсерки: Діана Новик, Ольга Ковпоша

Продюсери ICTV2: Фелікс Аброскін, Дмитро Хрипун, Катерина Шевелюк

Креативна продюсерка: Оксана Кукоба

Директорка Studio One SLP: Олена Антонова.

Раніше ми писали про топ-10 детективних серіалів для цікавого вечора.

Фото: ICTV2

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!