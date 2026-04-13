Як можна отримати безкоштовні ліки та кому доступна така можливість

Медикаменти в Україні можуть коштувати чималих грошей, особливо для людей із хронічними захворюваннями, які змушені лікуватися роками. Однак держава передбачила механізм, завдяки якому мільйони українців можуть отримувати необхідні препарати або зовсім безкоштовно, або зі значною знижкою.

Йдеться про програму Доступні ліки — один із ключових інструментів медичної реформи, який у 2026 році зазнав суттєвого розширення.

Як отримати безкоштовні ліки: покрокова інструкція

Наказ МОЗ України, яким оновлено перелік лікарських засобів і медичних виробів за програмою Доступні ліки, набрав чинності 31 березня 2026 року. З квітня до програми додано 37 нових препаратів у різних дозуваннях, і тепер пацієнти можуть отримувати за програмою ще більше необхідних ліків безоплатно або з частковою доплатою — за електронним рецептом.

Після оновлення перелік препаратів та засобів у рамках Доступних ліків містить 748 позицій, з яких більшість — лікарські засоби. Від початку 2026 року програмою скористалися понад 1,5 мільйона пацієнтів, які погасили понад 3,5 мільйона електронних рецептів.

Серед усіх позицій у переліку 233 препарати підлягають 100% реімбурсації — тобто пацієнт отримує їх абсолютно безкоштовно. Решта відпускаються з невеликою доплатою, розмір якої залежить від конкретної аптеки.

Щоб скористатися програмою, необхідно виконати кілька простих кроків:

Пацієнт записується та приходить на прийом до лікаря, з яким у нього укладена декларація. Без підписаної декларації скористатися програмою Доступні ліки неможливо. На прийомі лікар виписує електронний рецепт на ліки. Після цього пацієнт отримує SMS-повідомлення або сповіщення у Viber чи застосунок Дія із номером рецепта. Далі потрібно звернутися до аптеки з наліпкою на дверях Доступні ліки, назвати номер рецепта та отримати препарат безкоштовно або з невеликою доплатою. Ліки можна отримати за е-рецептом без прив’язки до місцевості, де цей рецепт був виданий, чи місця проживання пацієнта. Наприклад, якщо пацієнтові виписаний е-рецепт у Києві, то отримати ліки за ним можна і в Одесі.

У 2026 році фінансування програми Доступні ліки зросло на 1,8 млрд грн і становить 8,7 млрд грн — для порівняння, у 2025 році на програму було передбачено 6,9 млрд грн.

