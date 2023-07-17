Постійно чхаєш? Значить, сезон розпочато! Коли цвіте амброзія і що робити при алергії

Літня пора — час теплої погоди, цвітіння рослин та відпочинку. Але ось для тих, хто страждає на алергію, починається не найкращий період.

Адже разом із теплом приходять й сезонні алергії, що викликаються саме пилком квітів.

Особливо часто неприємні алергічні симптоми у людей викликає амброзія, що цвіте. Про те, коли починає цвісти амброзія, які симптоми алергії на амброзію і що допомагає від алергії — розповідаємо далі.

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Коли цвіте амброзія

Амброзія — це однорічна або багаторічна рослина, пилок якої є одним із найнебезпечніших алергенів. Посилюється алергічна реакція на навколишнє середовище у містах: небезпечні викиди та токсичні забруднення роблять пилок амброзії проникливим в організм.

В Україні сезон цвітіння амброзії розпочинається в середині липня і триває аж до перших заморозків.

Ця рослина легко акліматизовується, тож вивести її буває досить складно.

Симптоми алергії на амброзію:

закладеність носа, чхання, свербіж;

почервоніння очей;

у тяжких випадках можуть виникати напади бронхіальної астми;

зниження працездатності;

погіршення сну;

тривалі проблеми зі шкірою;

проблеми із системою травлення.

Що робити при алергії на амброзію

Якщо виникають якісь симптоми, що схожі на алергію, варто якнайшвидше звернутися до лікаря.

Ні в якому разі не приймай ліки самостійно, адже вони можуть не лише не підійти тобі, а й погіршити ситуацію.

Лікар випише необхідні для тебе антигістамінні ліки, додатково проконсультує та порадить, що робити, якщо маєш алергію на амброзію.

Що робити, якщо кожного весняного та літнього сезону ти не можеш дихати через алергію, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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