Постоянно чихаешь? Значит, сезон начат! Когда цветет амброзия, и что делать при аллергии

Летняя пора — время теплой погоды, цветения растений и отдыха. Но вот для тех, кто страдает аллергией, начинается не лучший период.
Ведь вместе с теплом приходят и сезонные аллергии, вызываемые именно пыльцой цветов.
Особенно часто неприятные аллергические симптомы у людей вызывает цветущая амброзия. О том, когда начинает цвести амброзия, какие симптомы аллергии на амброзию, и что помогает от аллергии — рассказываем дальше.
Амброзия — это однолетнее или многолетнее растение, пыльца которого является одним из самых опасных аллергенов. Усиливается аллергическая реакция на окружающую среду в городах: опасные выбросы и токсические загрязнения способствуют тому, что пыльца амброзии проникает в организм.
В Украине сезон цветения амброзии начинается в середине июля и продолжается вплоть до первых заморозков.
В Украине сезон цветения амброзии начинается в середине июля и продолжается вплоть до первых заморозков.
Это растение легко акклиматизируется, так что вывести его бывает достаточно сложно.
Если возникают какие-то симптомы, похожие на аллергию, следует как можно скорее обратиться к врачу.
Ни в коем случае не принимай лекарства самостоятельно, ведь они могут не только не подойти тебе, но и усугубить ситуацию.
Ни в коем случае не принимай лекарства самостоятельно, ведь они могут не только не подойти тебе, но и усугубить ситуацию.
Врач выпишет необходимые тебе антигистаминные лекарства, дополнительно проконсультирует и посоветует, что делать, если страдаешь аллергию на амброзию.
Что делать, если каждый весенний и летний сезон ты не можешь дышать из-за аллергии, мы писали в нашем другом материале.
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