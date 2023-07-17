Постоянно чихаешь? Значит, сезон начат! Когда цветет амброзия, и что делать при аллергии

Летняя пора — время теплой погоды, цветения растений и отдыха. Но вот для тех, кто страдает аллергией, начинается не лучший период.

Ведь вместе с теплом приходят и сезонные аллергии, вызываемые именно пыльцой цветов.

Особенно часто неприятные аллергические симптомы у людей вызывает цветущая амброзия. О том, когда начинает цвести амброзия, какие симптомы аллергии на амброзию, и что помогает от аллергии — рассказываем дальше.

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Когда цветет амброзия

Амброзия — это однолетнее или многолетнее растение, пыльца которого является одним из самых опасных аллергенов. Усиливается аллергическая реакция на окружающую среду в городах: опасные выбросы и токсические загрязнения способствуют тому, что пыльца амброзии проникает в организм.

В Украине сезон цветения амброзии начинается в середине июля и продолжается вплоть до первых заморозков.

Это растение легко акклиматизируется, так что вывести его бывает достаточно сложно.

Симптомы аллергии на амброзию:

заложенность носа, чихание, зуд;

покраснение глаз;

в тяжелых случаях могут возникать приступы бронхиальной астмы;

снижение работоспособности;

ухудшение сна;

длительные проблемы с кожей;

проблемы с пищеварительной системой.

Что делать при аллергии на амброзию

Если возникают какие-то симптомы, похожие на аллергию, следует как можно скорее обратиться к врачу.

Ни в коем случае не принимай лекарства самостоятельно, ведь они могут не только не подойти тебе, но и усугубить ситуацию.

Врач выпишет необходимые тебе антигистаминные лекарства, дополнительно проконсультирует и посоветует, что делать, если страдаешь аллергию на амброзию.

Что делать, если каждый весенний и летний сезон ты не можешь дышать из-за аллергии, мы писали в нашем другом материале.

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