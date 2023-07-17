Здоровье и красота

Постоянно чихаешь? Значит, сезон начат! Когда цветет амброзия, и что делать при аллергии

Виктория Мельник, редактор сайта 17 июля 2023, 07:00
когда начинает цвести амброзия
Фото: Pexels

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Постоянно чихаешь? Значит, сезон начат! Когда цветет амброзия, и что делать при аллергии
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