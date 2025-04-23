Война в Украине

Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела

Богдана Макалюк, журналист сайта 23 апреля 2025, 21:58
Карта воздушных тревог онлайн
Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела
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