Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела

Сейчас нашу когда-то традиционную и спокойную жизнь нарушили звуки сирен. Во время воздушной тревоги мы должны скрываться в безопасном месте, чтобы сохранить жизнь. Также не работают официальные и государственные учреждения, больницы, а садики, школы и ВУЗы спускают детей в укрытия. Украинцы разработали несколько сайтов для отслеживания воздушной тревоги онлайн по всей Украине. Карта воздушной тревоги онлайн Смотри официальную карту воздушной тревоги Украины онлайн, на которой оперативно появляется информация об опасности в регионах, например, об угрозе баллистики. По цветам: серый цвет – нет тревоги красный цвет – воздушная тревога оранжевый – угроза артобстрела зеленый – угроза уличных боев Эта карта очень удобна благодаря своим пометкам. Есть список всех тревог и опасностей: значок беспилотника — воздушная тревога; значок снаряда — угроза артобстрела; огонек — пожарная опасность; облако — предупреждение о снегопадах и гололедице. Карта воздушной тревоги: где есть угроза Вадим Клименко разработал сайт под названием єМапа с помощью открытого международного сервиса На карте воздушных тревог Украины некоторые места выделены оранжевым цветом – это индикатор, показывающий в каких областях воздушная тревога сейчас. Также, если наведем курсор на область, увидим, когда она началась. Зеленые области означают отбой тревоги, серые — нет информации. На карте можно отследить, где есть угроза ракетного удара или налета дронов. Следить можно как за целыми областями, так и за отдельными районами, например — Броварской, Вышгородский, Бориспольский и т.д. Карта воздушных тревог в Украине — Онлайн Читать по теме Скоростные творцы трагедий: почему баллистические ракеты так сложно сбить Объясняем, какие особенности действия баллистических ракет и почему так сложно сбить. Карта тревог сейчас Часто украинцам полезно знать не только об угрозе, но и понимать, почему сейчас тревога. Опыт предыдущих лет позволяет нам планировать жизнь, учитывая — в небо поднялся российский МИГ или враг запустил баллистику в направлении нашего города. Смотри еще одну карту воздушных тревог Украины, на которой также есть информация про: угрозу артиллерии угрозу БПЛА химическую опасность радиационную опасность пожарную опасность опасность из-за ветра, снега, гололеда, наводнения. Онлайн карта воздушной тревоги в Украине Карта Украины на сайте https://war.ukrzen.in.ua/alerts/ показывает актуальную ситуацию с воздушными тревогами в Украине. Красным подсвечивают области, где объявлена тревога. Сайт автоматически обновляется каждые 25 секунд. Карту сирен разработал пользователь Twitter с именем @__gm__. На этой карте показывают, какая причина воздушной тревоги сейчас. Так, красным цветом традиционно обозначают область, где объявлена воздушная угроза. Чем темнее цвет — тем дольше длится тревога в данной области. Есть и дополнительные обозначения. Оранжевый – угроза артобстрела, синие – угроза уличных боев, бежевый – нет информации о тревоге. Где есть воздушная тревога: карта онлайн И напоследок даем еще одну карту, которая поможет выяснить, где объявлена воздушная тревога и где угроза обстрела со стороны российских войск. Призываем беречь себя и по возможности спускаться в укрытие или пользоваться правилом двух стен. На этой карте все максимально лаконично и просто: красный цвет — есть угроза, серый — нет. Ну что, теперь у тебя есть карта воздушной тревоги на любой вкус. Береги себя и родных, находись в укрытии до объявления отбоя. Донать на Силы обороны Украины. К слову, мы также каждый день публикуем карту боевых действий и информацию о ситуации на фронте.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter