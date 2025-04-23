Карта воздушных тревог Украины онлайн: интерактивная карта, где есть угроза обстрела

Сейчас нашу когда-то традиционную и спокойную жизнь нарушили звуки сирен. Во время воздушной тревоги мы должны скрываться в безопасном месте, чтобы сохранить жизнь. Также не работают официальные и государственные учреждения, больницы, а садики, школы и ВУЗы спускают детей в укрытия.

Украинцы разработали несколько сайтов для отслеживания воздушной тревоги онлайн по всей Украине.

Карта воздушной тревоги онлайн

Смотри официальную карту воздушной тревоги Украины онлайн, на которой оперативно появляется информация об опасности в регионах, например, об угрозе баллистики.

По цветам:

серый цвет – нет тревоги

красный цвет – воздушная тревога

оранжевый – угроза артобстрела

зеленый – угроза уличных боев

Эта карта очень удобна благодаря своим пометкам. Есть список всех тревог и опасностей: значок беспилотника — воздушная тревога; значок снаряда — угроза артобстрела; огонек — пожарная опасность; облако — предупреждение о снегопадах и гололедице.

Карта воздушной тревоги: где есть угроза

Вадим Клименко разработал сайт под названием єМапа с помощью открытого международного сервиса

На карте воздушных тревог Украины некоторые места выделены оранжевым цветом – это индикатор, показывающий в каких областях воздушная тревога сейчас. Также, если наведем курсор на область, увидим, когда она началась. Зеленые области означают отбой тревоги, серые — нет информации.

На карте можно отследить, где есть угроза ракетного удара или налета дронов. Следить можно как за целыми областями, так и за отдельными районами, например — Броварской, Вышгородский, Бориспольский и т.д.

Карта воздушных тревог в Украине — Онлайн

Карта тревог сейчас

Часто украинцам полезно знать не только об угрозе, но и понимать, почему сейчас тревога. Опыт предыдущих лет позволяет нам планировать жизнь, учитывая — в небо поднялся российский МИГ или враг запустил баллистику в направлении нашего города.

Смотри еще одну карту воздушных тревог Украины, на которой также есть информация про:

угрозу артиллерии

угрозу БПЛА

химическую опасность

радиационную опасность

пожарную опасность

опасность из-за ветра, снега, гололеда, наводнения.

Онлайн карта воздушной тревоги в Украине

Карта Украины на сайте https://war.ukrzen.in.ua/alerts/ показывает актуальную ситуацию с воздушными тревогами в Украине. Красным подсвечивают области, где объявлена тревога.

Сайт автоматически обновляется каждые 25 секунд. Карту сирен разработал пользователь Twitter с именем @__gm__.

На этой карте показывают, какая причина воздушной тревоги сейчас. Так, красным цветом традиционно обозначают область, где объявлена ​​воздушная угроза. Чем темнее цвет — тем дольше длится тревога в данной области.

Есть и дополнительные обозначения. Оранжевый – угроза артобстрела, синие – угроза уличных боев, бежевый – нет информации о тревоге.

Где есть воздушная тревога: карта онлайн

И напоследок даем еще одну карту, которая поможет выяснить, где объявлена ​​воздушная тревога и где угроза обстрела со стороны российских войск. Призываем беречь себя и по возможности спускаться в укрытие или пользоваться правилом двух стен.

На этой карте все максимально лаконично и просто: красный цвет — есть угроза, серый — нет.

Ну что, теперь у тебя есть карта воздушной тревоги на любой вкус. Береги себя и родных, находись в укрытии до объявления отбоя. Донать на Силы обороны Украины.

К слову, мы также каждый день публикуем карту боевых действий и информацию о ситуации на фронте.

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