Скоростные творцы трагедий: почему баллистические ракеты так сложно сбить

Одна трагедия сменяет другую, не оставляя времени на то, чтобы оправиться. Однако наши силы противовоздушной обороны даже во время непрерывных ракетных атак россиян успевают уничтожать большинство вражеских целей.

И все же некоторые из них остаются для наших защитников сложной мишенью. И речь идет сейчас именно о баллистических ракетах.

Все украинцы всегда рассчитывают на наших воинов, когда речь идет о защите неба. Однако, несмотря ни на что, сложно понять, почему баллистические ракеты сложно сбить.

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Что такое баллистическая ракета

Сначала важно определить, что именно означает понятие баллистическая ракета.

Баллистическая ракета — тип ракеты, которая летит по баллистической траектории, то есть находится в неуправляемом движении. Поэтому она является одной из более сложных целей для систем ПВО.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объясняет, что такой вид выпускается с наземной установки, летит по дуге и опускается на свою цель на большой скорости.

Известно, что враг чаще всего использует баллистические ракеты типа Искандер или Точка-У. Они не раз атаковали Украину с северного направления с первых дней полномасштабной войны.

Сейчас эти ракеты чаще всего используют в прифронтовых городах, поскольку дальность их полета не высока именно из-за большой траектории.

Почему баллистические ракеты сложно сбить

Юрий Игнат отметил, что такие снаряды летят именно по баллистической траектории, то есть некоторое время своего полета находятся вне плотных слоев атмосферы и обходят радары ПВО.

Однако проблема нейтрализации баллистических ракет заключается не в траектории ее полета, поскольку вычислить ее можно.

Баллистическую ракету сложно сбить из-за ее скорости. Она поднимается достаточно высоко, прекращает подъем и летит горизонтально по траектории. И здесь она начинает разгоняться, — говорит военный эксперт Олег Жданов.

Условно траекторию полета баллистической ракеты делят на три участка:

разгон, пока ракета поднимается полет в разреженных слоях атмосферы, когда ракета имеет наибольшую скорость быстрое торможение и поражение цели

Поэтому для того, чтобы сбить баллистическую ракету, необходимо иметь комплексы, которые могут очень быстро и чрезвычайно точно поразить воздушную цель.

Важно понимать, что время реагирования довольно таки незначительное. Понятно, что расстояние от запуска невелико. Это усложняет задачу, — говорит Юрий Игнат.

Наши силы ПВО в большинстве своем пытаются зафиксировать именно пуск ракеты, чтобы ее обезвредить. Это может быть эффективно при необходимости нейтрализовать именно баллистическую ракету, поскольку уничтожить ее проще всего именно на первом этапе разгона.

Однако она обладает высокой скоростью, поэтому и реагировать нужно соответственно. Для этого необходимо иметь соответствующее вооружение.

Пока у нас нет средств, которые могут эффективно обнаруживать и уничтожать баллистические ракеты. Но все идет к тому, чтобы в ближайшее время мы получим их и сможем более оперативно реагировать.

Олег Жданов соглашается, что баллистические ракеты остаются сложными целями для ПВО именно из-за своей высокой скорости.

Если мы засечем пуск баллистической ракеты, значит, у нас есть время для реакции, чтобы сбить эту ракету. Если эта ракета не засеклась на первоочередном участке траектории, то дальше сбить ее становится сложнее.

В пример военный эксперт приводит ракеты типа Искандер, которые могут подниматься на 100-150 километров. Затем она падает с гиперзвуковой скоростью, что практически уменьшает возможность уничтожить ее на подлете к ее цели.

Также Олег Жданов отметил, что важно учитывать и особенности иранских баллистических ракет, которые, вероятно, могут оказаться, или уже есть в руках российских оккупантов.

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Их особенность состоит в том, что эти снаряды сбрасывают на определенной траектории основной корпус ракеты. Это затрудняет ее идентификацию в пространстве и усложняет работу сил ПВО.

Поэтому в любом случае поддержка западных партнеров и новые поставки оружия и системы противовоздушной обороны всегда будут уместны. А самое главное, нужны уже сейчас, поскольку никогда не знаешь, когда страна-агрессор снова решит осуществить очередную атаку.

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