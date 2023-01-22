Швидкісні творці трагедій: чому балістичні ракети так складно збити

Одна трагедія змінює іншу, не залишаючи часу на те, щоб оговтатись. Проте наші сили Протиповітряної оборони навіть під час безперервних ракетних атак росіян встигають знищувати більшість ворожих цілей.

Та все ж таки деякі з них залишаються для наших захисників складною мішенню. І йдеться зараз саме про балістичні ракети.

Усі українці завжди розраховують на наших воїнів, коли мова йде про захист неба. Однак, попри все, декому складно зрозуміти, чому ж балістичні ракети складно збити.

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Що таке балістична ракета

Спочатку важливо визначити, що саме означає поняття балістична ракета.

Балістична ракета — це тип ракети, яка летить по балістичній траєкторії, тобто перебуває у некерованому русі. Тому вона є однією з найбільш складних цілей для систем ППО.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснює, що такий вид випускається з наземної установки, летить по дузі та опускається на свою ціль на великій швидкості.

Наразі відомо, що ворог найчастіше використовує балістичні ракети типу Іскандер чи Точка-У. Вони не раз атакували Україну з північного напрямку з перших днів повномасштабної війни.

Зараз ці ракети найчастіше використовують у прифронтових містах, оскільки дальність їхнього польоту не є високою саме через велику траєкторію.

Чому балістичні ракети складно збити

Юрій Ігнат зазначив, що такі снаряди летять саме по балістичній траєкторії, тобто певний час свого польоту знаходяться поза щільними шарами атмосфери та оминають радари ППО.

Проте проблема нейтралізації балістичних ракет полягає не у траєкторії її польоту, оскільки вирахувати її все ж таки можна.

Балістичну ракету складно збити через її швидкість. Вона піднімається доволі високо, припиняє підіймання і летить горизонтально по траєкторії. І тут вона починає розганятися, — говорить військовий експерт Олег Жданов.

Умовно траєкторію польоту балістичної ракети поділяють на три ділянки:

розгін, поки ракета піднімається політ у розріджених шарах атмосфери, коли ракета має найбільшу швидкість швидке гальмування та ураження цілі

Тому для того, щоб збити балістичну ракету, необхідно мати комплекси, що можуть теж дуже швидко та надзвичайно точно уразити повітряну ціль.

Важливо розуміти, що час реагування доволі таки незначний. Зрозуміло, що відстань від запуску невелика. Це ускладнює задачу, — зазначає Юрій Ігнат.

Наші сили ППО здебільшого намагаються зафіксувати саме пуск ракети, щоб її знешкодити. Це може бути ефективно у разі необхідності нейтралізувати саме балістичну ракету, оскільки знищити її найпростіше саме на першому етапі розгону.

Проте вона має високу швидкість, тому й реагувати потрібно відповідно. Для цього необхідно мати відповідне озброєння.

Наразі у нас немає засобів, які можуть ефективно виявляти та знищувати балістичні ракети. Але все йде до того, щоб найближчим часом ми їх отримаємо та зможемо більш оперативно реагувати.

Олег Жданов погоджується, що балістичні ракети залишаються складними цілями для ППО саме через свою високу швидкість.

Якщо ми засічемо пуск балістичної ракети, отже, у нас є час для реакції, щоб збити цю ракету. Якщо цю ракету не засікли на першочерговій ділянці траєкторії, то далі збити її стає складніше.

У приклад військовий експерт наводить ракети типу Іскандер, які можуть підніматись на 100-150 кілометрів. Потім вона падає із гіперзвуковою швидкістю, що практично зменшує можливості знищити її на підльоті до її цілі.

Також Олег Жданов зазначив, що важливо враховувати й особливості іранських балістичних ракет, які ймовірно можуть опинитись, або вже є в руках російських окупантів.

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Їхня особливість полягає у тому, що ці снаряди скидають на певній траєкторії основний корпус ракети. Це ускладнює її ідентифікацію у просторі та ускладнює роботу силам ППО.

Тому у будь-якому разі підтримка західних партнерів та нове постачання зброї та систем протиповітряної оборони завжди будуть доречні. А найголовніше, потрібні вже зараз, оскільки ніколи не знаєш, коли країна-агресор знову вирішить здійснити чергову атаку.

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