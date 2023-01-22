Твоя безпека

Швидкісні творці трагедій: чому балістичні ракети так складно збити

Даніела Долотова, редакторка сайту 22 Січня 2023, 11:00
балістичні ракети
Фото: Pexels, Unsplash

Більше новин
День Соборності України: привітання Володимира Зеленського
Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина! Привітання Володимира Зеленського з Днем Соборності України
книга
Без піратства та космічних цін: де і як завантажити книги, щоб читати без світла та мережі
список зимових продуктів
Обирай авокадо, броколі та… коноплю: як має виглядати список зимових продуктів — поради нутриціологині
грип в Україні
Знову спалах! Який зараз рівень захворюваності на грип в Україні та як зберегти своє здоров’я
Дивитись більше

Матеріали по темі

Гуртожиток Львівщина
Це не просто гуртожиток — це шанс на життя без обстрілів. Як Львівщина допомагає переселенцям
Допомога бізнесу під час війни
Бізнес мусить жити, а не завмирати: розповідаємо про державну допомогу українським підприємцям та експортерам
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 22 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Скільки українцям вистачає на життя
Очікування зменшились. Скільки грошей на місяць українцям необхідно під час війни — соцопитування

Відео
0:06:04
День Соборності України: привітання Володимира Зеленського

Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина! Привітання Володимира Зеленського з Днем Соборності України
0:03:40
Гуртожиток Львівщина
Це не просто гуртожиток — це шанс на життя без обстрілів. Як Львівщина допомагає переселенцям
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 22 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:42
Мистецтво
Смертоносне залізяччя стає витвором мистецтва! Як запорізькі митці приборкують метал
0:03:39
Медицина ЗСУ
Стан багатьох пацієнтів дуже запущений… З чим зіткнулася медицина у прифронтових містах
0:02:55
Історія дівчини, яка дивом вижила після атаки на Дніпро 14 січня
Сталося б найгірше. Як поїздка в гарячу точку врятувала дніпрянку від смерті під завалами
0:03:08
Волонтерство на Вінниччині
200 тисяч для ЗСУ на пирогах та варениках! Як бабусі на Вінниччині тримають тил
0:04:29
У Харкові створюють квартири-бункери для українців
Витримають навіть прямий удар балістичної ракети! У Харкові почали виробляти квартири-бункери
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 21 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:22
Перехоплення ГУР
Я думав, на курорт поїду… А тут жесть! Окупант скаржиться на відсутність техніки й шалені втрати
Більше відео
Допомога бізнесу під час війни
Читати далі
Бізнес мусить жити, а не завмирати: розповідаємо про державну допомогу українським підприємцям та експортерам

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь