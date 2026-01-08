Знову без світла? Відключення у містах України 8 січня — що відомо

У четвер, 8 січня, внаслідок масованої атаки на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів України запроваджені заходи обмеження споживання. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки погодинних відключень діятимуть для побутових та промислових споживачів.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись, тож варто слідкувати за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу.

Енергетики просять дотримуватися рекомендацій щодо ощадливого споживання електроенергії. Адже це допоможе їм зменшити необхідність застосування вимушених відключень.

Відключення світла: що відомо

Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у твоєму регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Адреси офіційних сайтів обленерго можна знайти за посиланнями:

Енергетики радять не вмикати всі потужні електроприлади одночасно та вимикати світло в порожніх приміщеннях.

Усім споживачам варто зменшити використання електроприладів, адже це допомагає зменшити навантаження на систему та полегшує роботу енергетиків.

