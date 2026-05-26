Кількість жертв удару по Києву зросла до трьох: під завалами знайшли фрагменти тіла людини

Кількість людських жертв унаслідок нещодавнього комбінованого повітряного нападу Росії на столицю України, що стався в ніч проти 24 травня, збільшилася.

Національна поліція України повідомила, що під час безперервного проведення складних аварійно-рятувальних та пошукових робіт на місці найбільшого руйнування у Шевченківському районі міста ДСНС та правоохоронці виявили нові фрагменти людського тіла.

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Києва 24 травня зросла до трьох осіб — подробиці

За попередніми даними слідства, ці рештки можуть належати мешканці напівзруйнованого п’ятиповерхового житлового будинку, де внаслідок ворожого ракетного влучання було повністю обвалено цілий під’їзд.

Ця жінка вважалася зниклою безвісти від моменту трагедії, оскільки зв’язок із нею обірвався одразу після нічних вибухів.

З огляду на характер отриманих травм та сильне пошкодження конструкцій будівлі для остаточного підтвердження особи загиблої та офіційної ідентифікації знайдених решток буде призначено судово-біологічну ДНК-експертизу, яка дозволить порівняти генетичні зразки з матеріалами її найближчих родичів.

Таким чином, загальна кількість підтверджених жертв російського обстрілу у Києві досягла трьох осіб.

