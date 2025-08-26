Форма 5 ЗСУ — документ, що підтверджує перебування на службі: як отримати й для чого потрібен

Форма 5 ЗСУ — це довідка про проходження військової служби з військової частини, яку видає військова частина або військовий комісаріат. Цей документ необхідний для оформлення пільг за кредитами, для поліпшення житлових умов військового тощо.

Розповідаємо, як його отримати і які пільги передбачає.

Форма 5 ЗСУ: для чого потрібна

Згідно з наказом Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей жилими приміщеннями, у разі необхідності поліпшення житлових умов форма 5 необхідна для відповідного рапорту.

Рапорт для зарахування на облік для покращення житлових умов потребує підтвердження перебування військового (-ої) на військовій службі. Саме для цього комісаріат або частина, де перебуває військовий (-а), має на вимогу видати форму 5.

Довідка форма 5 також необхідна для отримання службового жилого приміщення, жилого приміщення для постійного проживання та надання жилої площі в гуртожитках військових частин.

А ще форма 5 передбачає пільги. Зокрема, довідку вимагають для отримання пільгового обслуговування за кредитами та кредитними картками військовослужбовців.

Щоб скористатись послугою, треба пред’явити один з документів, що підтверджує перебування на службі. Це може бути військовий квиток, витяг із наказу про призов на військову службу під час мобілізації, а також довідка про проходження військової служби з військової частини.

Форма 5 ЗСУ: як отримати

Для отримання форми 5 потрібно звернутися до командира свого підрозділу і написати рапорт з відповідним запитом.

Згодом командир підрозділу звертається до діловода стройової частини, який видає форму на ім’я військовослужбовця.

