Відкритий лист Зеленського до Путіна: як відреагували у РФ та США

Президент України опублікував відритий лист до російського диктатора. Цей лист Путіну містить не лише жорстку констатацію колосальних втрат Росії та провалів її керівництва, але й конкретний план завершення бойових дій. Світ вже активно обговорює пропозицію Києва щодо повного припинення вогню та прямих переговорів на нейтральній території.

Про що саме йдеться: лист Зеленського та його головні тези

У тексті документа глава української держави відверто звертається до правителя РФ, нагадуючи йому про ціну його агресії. Президент підкреслює, що за 26 років влади Путіна відносини між народами перейшли до тематики виключно влучань і втрат.

— Що б ви не говорили про НАТО, геополітику та російську мову, ця війна є вашим особистим вибором – війною без реальної причини. Саме так це запам’ятає історія, — йдеться у зверненні.

Окрему увагу в посланні приділено внутрішній ситуації в Росії та втомі від бойових дій. Зазначається, що росіянам не подобаються удари українських далекобійних дронів, дефіцит бензину, постійне зростання цін та намір влади влаштувати другу хвилю мобілізації.

Президент також навів шокуючі дані щодо втрат окупантів:

Вчора я отримав доповідь про втрати вашої армії на фронті в Україні в травні. Це знову понад 30 тисяч убитих і важкопоранених росіян. Ми знаємо, що у ваших втратах на фронті 63 відсотки – це вбиті, і тільки 37 відсотків – поранені. У ХХІ столітті армії не можуть дозволяти собі такого балансу.

Київ пропонує повне припинення вогню на час проведення перемовин, моніторинг якого можуть забезпечити США, а також обмін військовополоненими за принципом всіх на всіх. При цьому пропозиція зустрічі в Москві категорично відкидається — майданчиком мають стати Швейцарія, Туреччина або країни Арабського світу.

— Вибір зараз за вами. Досить війни. Україна пропонує закінчити цю війну. Треба зробити це чесно, достойно й гарантувати, що не буде нового розпалення війни. Ми бачимо, що Сполучені Штати приділяють усю свою увагу питанню Ірану, і неправильно просто чекати, коли у їхній увазі черга дійде до війни у Європі. Україна пропонує закінчити війну у форматі між нами і вами. Я пропоную вам зустріч — підсумував Зеленський.

Лист до Путіна: яка реація у Сибіги

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підтвердив офіційну передачу документа Москві. За його словами, цей крок має величезну вагу.

— Цей відкритий лист є серйозною та значущою пропозицією припинити війну. Безпосередньо від Президента України — до Президента Російської Федерації. З чіткими, здійсненними кроками та запрошенням на особисту зустріч, — заявив очільник МЗС.

Свою позицію висловив і Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він наголосив, що єдиний надійний спосіб зберегти людське життя, захистити права і свободи людини – це закінчення війни і встановлення миру:

Дипломатія має працювати. Переговори необхідні всім. Берегти життя своїх громадян – обов’язок кожного відповідального державного діяча! Очікуємо на відповідь! — резюмував омбудсмен.

Як відреагували у Кремлі на лист Зеленського до Путіна

Російська сторона підтвердила факт отримання послання. Речник російського диктатора Дмитро Пєсков повідомив, що лист української сторони вже надійшов і був зафіксований відповідними структурами. Проте, за його словами, Володимир Путін ознайомиться з його змістом якось пізніше.

Щодо пропозиції зустрітися на нейтральній території, Пєсков відповів у традиційній для Кремля зухвалій манері:

Якщо Зеленський хоче зустрітися з Путіним, він може приїхати в Москву. Жодних додаткових деталей про можливі переговори російська влада наразі не оприлюднює.

Позиція Вашингтона та заява Трампа щодо тексту листа Зеленського до Путіна

Міжнародна спільнота миттєво відреагувала на новину. Під час брифінгу в Білому домі президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу Києва. Відповідаючи на запитання журналістів, які припустили, що пропозиція України може бути пов’язана із зайнятістю Штатів війною в Ірані, американський лідер висловив свою підтримку переговорам.

Трамп назвав ідею зустрічі двох лідерів дуже гарною. За його словами, очільники держав є хорошими людьми, які мають піти на компроміси, щоб кожного місяця на фронті не гинуло до 45 тисяч людей.

— Я думаю, що це було б чудово, якщо вони зустрінуться, — підсумував президент США.

Раніше ми писали, що політолог Ігор Рейтерович назвав імовірний сценарій закінчення війни.

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