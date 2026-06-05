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Відкритий лист Зеленського до Путіна: як відреагували у РФ та США

Юлія Хоменко, редакторка сайту 05 Червня 2026, 12:00 4 хв.
Відкритий лист Зеленського: про що просить Президент
Фото Сайт президента України

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