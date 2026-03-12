“Тисніть на Путіна, а не на мене”: Зеленський назвав Трампу головну умову завершення війни

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю виданню Politico розставив крапки над і у питанні особистого ставлення до російського диктатора та перспектив мирного врегулювання станом на березень 2026 року.

Глава держави наголосив, що потенційна мирна угода — це передусім юридичний інструмент для зупинення війни та порятунку людей, а не питання особистих симпатій чи дружби, якої апріорі бути не може.

Зеленський вимагає від Трампа гарантій безпеки, ратифікованих Конгресом

Зеленський відкрито погодився з тезою Дональда Трампа про те, що між ним і Путіним панує взаємна ненависть, назвавши це очевидним фактом, який, проте, не має ставати на заваді пошуку раціональних механізмів припинення вогню.

Для українського лідера мир залишається категорією прагматичною, де емоції мають поступитися місцем чітким правовим зобов’язанням, що дозволять українцям жити у безпеці.

Окремим вагомим блоком у розмові пройшла комунікація з Білим домом. Володимир Зеленський прямо звернувся до президента США Дональда Трампа із закликом змінити вектор дипломатичного впливу. Він підкреслив, що для реального завершення війни Вашингтон має спрямувати весь політичний та економічний тиск саме на Москву, а не на Київ.

— Нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене, — зауважив президент, наголошуючи, що Україна, хоч і не довіряє Кремлю, вірить у щире бажання американської сторони покласти край цій війні. Проте це бажання має втілюватися у конкретних діях проти агресора, який є єдиним джерелом затягування конфлікту.

Найбільш стратегічною частиною дискусії стало питання гарантій безпеки, які мають лягти в основу майбутньої архітектури миру. Зеленський поділився деталями розмови з Трампом щодо можливості створення системи захисту, яка була б сильнішою за НАТО.

Головною умовою Києва в цьому контексті залишається інституційна стійкість таких домовленостей. Глава держави наполягає на тому, що будь-які безпекові зобов’язання мають бути офіційно ратифіковані Конгресом США та національними парламентами країн-союзників.

Це єдиний спосіб гарантувати, що майбутні адміністрації у Вашингтоні чи інших столицях не зможуть відмовитися від своїх обіцянок, забезпечуючи Україні безпеку на десятиліття вперед, незалежно від політичних змін на Заході.

