Україна розкриває карти: Зеленський пояснив, чому США обрали допомогу Києва

В інтерв’ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону президент Володимир Зеленський заявив, що Україна тепер офіційно володіє стратегічними картами, які раніше воліла не розкривати.

Приводом для такої заяви став запит Вашингтона: Сполучені Штати звернулися по допомогу у захисті своїх баз на Близькому Сході саме до України, оминувши партнерів — Францію та Німеччину, та навіть відхиливши пропозицію залучення британського авіаносця.

Як війна в Ірані перетворила Україну на постачальника безпеки

Президент України зазначив, що нинішнє визнання української спроможності є результатом колосальної роботи солдатів та стрімкого розвитку вітчизняного оборонного виробництва, яке з початку повномасштабного вторгнення вийшло на високий рівень.

Відповідаючи на запитання про зміну статусу держави на міжнародній арені, Зеленський вдався до метафори, зазначивши, що хороший гравець може мати сильні карти, але справжня майстерність полягає в тому, щоб не показувати їх завчасно.

За словами глави держави, необхідний потенціал у Києва був ще рік тому, проте саме зараз, коли постало питання критичного захисту союзників, ці карти стали очевидними для всього світу.

Читати на тему Тимчасове зняття санкцій: Трамп оголосив про заходи для зниження цін на нафту Вашингтон послаблює санкційний тиск задля стабілізації ринку.

Факт того, що США надали перевагу українським технологіям та досвіду в протидії дронам над ресурсами провідних європейських держав, свідчить про зміну архітектури безпеки. Зеленський зауважив, що відчуває гордість за те, як Україна трансформувалася з отримувача допомоги на суб’єкта, який здатний самостійно “гасити пожежі” в інших регіонах планети.

Цей високий рівень, про який каже президент, базується на унікальному бойовому досвіді, якого сьогодні не має жодна інша країна НАТО чи ЄС. Україна не просто розкрила карти, а продемонструвала, що в сучасній війні технологічна гнучкість та перевірені в бою рішення важать більше, ніж традиційна військова вага старих імперій.

Раніше ми писали, що Іран обіцяє вільний транзит суден в обмін на розрив відносин із США — читай в матеріалі, чому республіка вдається до такого шантажу.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!