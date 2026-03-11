В интервью ирландскому блоггеру Кейлину Робертсону президент Владимир Зеленский заявил, что Украина теперь официально владеет стратегическими картами, которые раньше предпочитала не раскрывать.

Поводом для такого заявления стал запрос Вашингтона: Соединенные Штаты обратились за помощью в защите своих баз на Ближнем Востоке именно к Украине, минуя партнеров Францию ​​и Германию и даже отклонив предложение привлечения британского авианосца.

Как война в Иране превратила Украину в поставщика безопасности

Президент Украины отметил, что нынешнее признание украинской способности является результатом колоссальной работы солдат и стремительного развития отечественного оборонного производства, которое с начала полномасштабного вторжения вышло на высокий уровень.

Отвечая на вопрос об изменении статуса государства на международной арене, Зеленский прибег к метафоре, отметив, что хороший игрок может иметь сильные карты, но настоящее мастерство состоит в том, чтобы не показывать их раньше времени.

По словам главы государства, необходимый потенциал у Киева был еще год назад, однако именно сейчас, когда встал вопрос критической защиты союзников, эти карты стали очевидны для всего мира.

Факт того, что США предпочли украинские технологии и опыт в противодействии дронам над ресурсами ведущих европейских государств, свидетельствует об изменении архитектуры безопасности. Зеленский заметил, что чувствует гордость за то, как Украина трансформировалась из получателя помощи на субъекта, способного самостоятельно “тушить пожары” в других регионах планеты.

Этот высокий уровень, о котором говорит президент, основывается на уникальном боевом опыте, которого сегодня нет ни у одной другой страны НАТО или ЕС. Украина не просто раскрыла карты, а продемонстрировала, что в современной войне технологическая гибкость и проверенные в бою решения весят больше, чем традиционный военный вес старых империй.

