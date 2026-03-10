Энергетический шантаж: Иран обещает свободный транзит судов в обмен на разрыв отношений с США

Мировой энергетический кризис получил новый, откровенно политический виток. Корпус стражей исламской революции (КСИР) выступил с дерзким заявлением, которое ставит европейские и арабские страны перед сложным выбором. Иран обещает открыть стратегически важный Ормузский пролив для танкеров тех государств, которые согласятся выслать послов США и Израиля.

Ультиматум на воде: условия КСИР

Согласно официальной позиции Тегерана, режим беспрепятственного прохода для избранных стран начинает действовать уже с сегодняшнего дня, 10 марта. Условие иранской стороны звучит безапелляционно: полная свобода транзита предоставляется только тем, кто разорвет дипломатические отношения как с Вашингтоном, так и с Иерусалимом.

— Эти страны будут иметь полное право на свободу для транзита по этому стратегически важному водному пути, если они продемонстрируют свою позицию в отношении агрессоров, — цитирует издание сообщение КСИР.

Коллапс в проливе: что на кону

Ормузский пролив — это главная артерия планеты. Через этот узкий коридор проходит почти пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. На данный момент ситуация там близка к катастрофической: по состоянию на 9 марта движение судов сократилось почти на 90%.

Сотни танкеров стоят по обе стороны пролива, ожидая хотя бы каких-то сигналов о разблокировке. Рынки замерли, ведь любое продолжение блокады грозит не просто дефицитом топлива, а глобальным экономическим шоком.

