Отключение света и топливные лимиты: как мир реагирует на остановку поставок нефти из-за войны в Иране

Сейчас мир оказался в эпицентре масштабного энергетического кризиса, спровоцированного военными действиями в Иране. Ключевым фактором дестабилизации стала остановка транспортировки нефти через Ормузский пролив — стратегически важную артерию, которую Тегеран перекрыл в ответ на атаки со стороны США и Израиля.

Блокирование этого логистического пути мгновенно отразилось на мировых рынках, заставив правительства многих стран, особенно в Юго-Восточной Азии и Северной Африке, прибегнуть к беспрецедентным мерам жесткой экономии. От смены дресс-кода до принудительных выходных посреди недели — государства пытаются удержать энергосистемы от коллапса.

Страны мира внедряют меры жесткой экономии из-за войны в Иране

Страны Юго-Восточной Азии первыми ощутили на себе последствия дефицита, внедряя иногда необычные, но вынужденные ограничения.

Правительство Таиланда официально призвало граждан отказаться от деловых костюмов в пользу футболок с короткими рукавами. Это должно помочь снизить нагрузку на сети из-за менее интенсивного использования кондиционеров.

Мьянма: введена система четных и нечетных дней для частного транспорта. Владельцы авто могут выезжать на дороги только согласно последней цифре своего номерного знака.

Филиппины: президент Бонгбонг Маркос ввел обязательный формат работы из дома не менее одного дня в неделю для госслужащих. Также было объявлено о прямых денежных выплатах (3000-5000 песо) для наименее защищенных слоев — фермеров, рыбаков и водителей трициклов.

Вьетнам: власти рекомендуют гражданам пересаживаться на велосипеды или общественный транспорт, максимально ограничивая использование частных авто без необходимости.

Некоторые государства избрали путь смены рабочего графика на общенациональном уровне. На Шри-Ланке был введен дополнительный выходной для государственных учреждений и образовательных учреждений. Выбор среды вместо традиционной пятницы объясняется стремлением властей не создавать трехдневный перерыв, во время которого госструктуры были бы полностью парализованы.

Между тем, в Бангладеш ситуация заставила правительство перенести университетские каникулы и начать плановые веерные отключения электроэнергии по всей стране для стабилизации энергобаланса.

Кризис не обошел и африканский континент. С 28 марта 2026 года Египет вводит строгие ограничения на потребление электричества. Согласно новому распоряжению:

Магазины и кафе должны закрываться не позднее 21:00 по будням и в 22:00 по выходным.

Рекламные щиты и общественное освещение будут отключены или их работа будет сокращена до безопасного минимума.

Большинство правительственных зданий будут прекращать работу в 18:00, а часть персонала перейдет на дистанционный режим.

Ситуация остается критической, поскольку продолжительная блокировка Ормузского пролива может привести к дальнейшему росту цен на энергоносители и потребности в еще более жестких мерах контроля за потреблением топлива и электричества во всем мире.

