Відключення світла та паливні ліміти: як світ реагує на зупинку постачання нафти через війну в Ірані

Зараз світ опинився в епіцентрі масштабної енергетичної кризи, спровокованої воєнними діями в Ірані. Ключовим фактором дестабілізації стала зупинка транспортування нафти через Ормузьку протоку — стратегічно важливу артерію, яку Тегеран перекрив у відповідь на атаки з боку США та Ізраїлю.

Блокування цього логістичного шляху миттєво вдарило по світових ринках, змусивши уряди багатьох країн, особливо в Південно-Східній Азії та Північній Африці, вдатися до безпрецедентних заходів жорсткої економії. Від зміни дрескоду до примусових вихідних посеред тижня — держави намагаються втримати енергосистеми від колапсу.

Країни світу впроваджують заходи жорсткої економії через війну в Ірані

Країни Південно-Східної Азії першими відчули на собі наслідки дефіциту, впроваджуючи іноді незвичні, але вимушені обмеження.

Уряд Таїланду офіційно закликав громадян відмовитися від ділових костюмів на користь футболок із короткими рукавами. Це має допомогти знизити навантаження на мережі через менш інтенсивне використання кондиціонерів.

М’янма: запроваджено систему парних і непарних днів для приватного транспорту. Власники авто можуть виїжджати на дороги лише згідно з останньою цифрою свого номерного знака.

Філіппіни: президент Бонгбонг Маркос запровадив обов’язковий формат роботи з дому щонайменше один день на тиждень для держслужбовців. Також було оголошено про прямі грошові виплати (3000–5000 песо) для найменш захищених верств — фермерів, рибалок та водіїв трициклів.

В’єтнам: влада рекомендує громадянам пересідати на велосипеди або громадський транспорт, максимально обмежуючи використання приватних авто без нагальної потреби.

Деякі держави обрали шлях зміни робочого графіка на загальнонаціональному рівні. На Шрі-Ланці було запроваджено додатковий вихідний у середу для державних установ та освітніх закладів. Вибір середи замість традиційної п’ятниці пояснюється прагненням влади не створювати триденну перерву, під час якої держструктури були б повністю паралізовані.

Тим часом у Бангладеші ситуація змусила уряд перенести університетські канікули та розпочати планові віялові відключення електроенергії по всій країні для стабілізації енергобалансу.

Криза не оминула й африканський континент. З 28 березня 2026 року Єгипет впроваджує суворі обмеження на споживання електрики. Згідно з новим розпорядженням:

Магазини та кафе повинні зачинятися не пізніше 21:00 у будні та о 22:00 у вихідні.

Рекламні щити та громадське освітлення будуть вимкнені або час їхньої роботи буде скорочено до безпечного мінімуму.

Більшість урядових будівель припинятимуть роботу о 18:00, а частина персоналу перейде на дистанційний режим.

Ситуація залишається критичною, оскільки тривале блокування Ормузької протоки може призвести до подальшого зростання цін на енергоносії та потреби в ще жорсткіших заходах контролю за споживанням палива та електрики в усьому світі.

