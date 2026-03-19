Відключення світла та паливні ліміти: як світ реагує на зупинку постачання нафти через війну в Ірані

Зараз світ опинився в епіцентрі масштабної енергетичної кризи, спровокованої воєнними діями в Ірані. Ключовим фактором дестабілізації стала зупинка транспортування нафти через Ормузьку протоку — стратегічно важливу артерію, яку Тегеран перекрив у відповідь на атаки з боку США та Ізраїлю.
Блокування цього логістичного шляху миттєво вдарило по світових ринках, змусивши уряди багатьох країн, особливо в Південно-Східній Азії та Північній Африці, вдатися до безпрецедентних заходів жорсткої економії. Від зміни дрескоду до примусових вихідних посеред тижня — держави намагаються втримати енергосистеми від колапсу.
Країни світу впроваджують заходи жорсткої економії через війну в Ірані
Країни Південно-Східної Азії першими відчули на собі наслідки дефіциту, впроваджуючи іноді незвичні, але вимушені обмеження.
- Уряд Таїланду офіційно закликав громадян відмовитися від ділових костюмів на користь футболок із короткими рукавами. Це має допомогти знизити навантаження на мережі через менш інтенсивне використання кондиціонерів.
- М’янма: запроваджено систему парних і непарних днів для приватного транспорту. Власники авто можуть виїжджати на дороги лише згідно з останньою цифрою свого номерного знака.
- Філіппіни: президент Бонгбонг Маркос запровадив обов’язковий формат роботи з дому щонайменше один день на тиждень для держслужбовців. Також було оголошено про прямі грошові виплати (3000–5000 песо) для найменш захищених верств — фермерів, рибалок та водіїв трициклів.
- В’єтнам: влада рекомендує громадянам пересідати на велосипеди або громадський транспорт, максимально обмежуючи використання приватних авто без нагальної потреби.
Деякі держави обрали шлях зміни робочого графіка на загальнонаціональному рівні. На Шрі-Ланці було запроваджено додатковий вихідний у середу для державних установ та освітніх закладів. Вибір середи замість традиційної п’ятниці пояснюється прагненням влади не створювати триденну перерву, під час якої держструктури були б повністю паралізовані.
Тим часом у Бангладеші ситуація змусила уряд перенести університетські канікули та розпочати планові віялові відключення електроенергії по всій країні для стабілізації енергобалансу.
Криза не оминула й африканський континент. З 28 березня 2026 року Єгипет впроваджує суворі обмеження на споживання електрики. Згідно з новим розпорядженням:
- Магазини та кафе повинні зачинятися не пізніше 21:00 у будні та о 22:00 у вихідні.
- Рекламні щити та громадське освітлення будуть вимкнені або час їхньої роботи буде скорочено до безпечного мінімуму.
- Більшість урядових будівель припинятимуть роботу о 18:00, а частина персоналу перейде на дистанційний режим.
Ситуація залишається критичною, оскільки тривале блокування Ормузької протоки може призвести до подальшого зростання цін на енергоносії та потреби в ще жорсткіших заходах контролю за споживанням палива та електрики в усьому світі.
