Війна в Ірані 2026: як конфлікт на Близькому Сході вплине на Україну

Близький Схід перетворився на епіцентр глобального протистояння. Пряме зіткнення між Іраном та коаліцією США та Ізраїлю, яке розпочалося наприкінці лютого, вже вийшло за межі регіонального конфлікту.

Це не просто чергова війна — це подія, що безпосередньо впливає на лінію фронту в Україні, нафтові доходи Кремля та стабільність світової економіки. Поки світ спостерігає за ракетними дуелями над Тегераном та Хайфою, Київ та Москва намагаються адаптуватися до нової реальності, де ресурси стають дефіцитними, а увага Заходу — розсіяною.

Чому Трамп напав на Іран

Повернення Дональда Трампа до Білого дому принесло із собою радикальну зміну зовнішньої політики. Рішення про початок військової операції проти об’єктів Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) та ядерної інфраструктури Ірану було продиктоване декількома факторами:

Розвідка США надала дані, що Тегеран максимально наблизився до створення боєзаряду. Трамп, вірний своїй риториці максимального тиску, вирішив діяти силою там, де санкції виявилися безсилими.

В умовах постійних атак проксі-сил (Хезболли та хуситів), Вашингтон обрав шлях знищення кореня, щоб забезпечити безпеку свого головного союзника Ізраїля в регіоні.

Трамп неодноразово заявляв, що закінчить війни. У його логіці — це означає завдання настільки нищівного удару, який позбавить противника волі до опору на десятиліття, замість ведення нескінченних конфліктів.

Війна Іран — США — Ізраїль: як бойові дії вплинуть на Україну

Для Києва початок великої війни на Близькому Сході — це серйозний виклик. Головна загроза полягає в розпорошенні американської допомоги.

Хоча адміністрація Трампа запевняє в продовженні підтримки, пріоритетність постачання систем ППО (зокрема Patriot та запасних ракет до них) зараз зміщена в бік Ізраїлю. Крім того, артилерійські снаряди 155-мм калібру, які критично необхідні на Сході України, тепер потрібні й на Близькому Сході.

Також війна в Ірані домінує в західних медіа, що може призвести до втоми від українського питання в американському суспільстві.

Ця війна стала тим, що може або прискорити завершення війни в Україні через дефіцит зброї в окупантів, або змусити Київ до складних дипломатичних компромісів через зміну пріоритетів Вашингтона.

Війна в Ірані 2026: чи постарждає РФ через початок агресії проти її союзника

Для Кремля ситуація виглядає неоднозначно. З одного боку, війна на Близькому Сході піднімає ціни на нафту. У березні 2026 року марка Brent вже перетнула позначку в $110 за барель, що наповнює російський бюджет додатковими коштами для ведення війни.

Водночас Іран, перебуваючи під прямими ударами США, змушений використовувати всі свої ресурси, включно з дронами-камікадзе та балістичними ракетами, для власної оборони. Це може означати припинення або суттєве скорочення поставок іранського озброєння до Росії.

Крім того, якщо режим аятол впаде або буде критично ослаблений, Росія втратить свого ключового партнера, який допомагав обходити санкції та надавав військові технології.

Геополітична шахівниця змінилася. Якщо раніше Росія використовувала Іран для дестабілізації Заходу, то тепер США використовують прямий конфлікт з Іраном, щоб продемонструвати силу та перевірити готовність РФ втрутитися на боці свого партнера.

