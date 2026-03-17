Зеленський про погрози Ірану: “Ми не боїмося жодних таких попереджень”

Володимир Зеленський в інтерв’ю The Jerusalem Post озвучив жорстке попередження міжнародній спільноті: війна безпілотників, яка почалася над українськими містами, остаточно перетворилася на глобальну загрозу.

За словами Президента, Україна стала експериментальним майданчиком, де Росія та Іран не лише випробовували зброю, а й спільно її вдосконалювали. Сьогодні результати цієї співпраці відчувають на собі Ізраїль, країни Перської затоки та війська США на Близькому Сході.

“Нічого нового”: Зеленський заявив, що Україна звикла до погроз іранського режиму

Український лідер наголосив, що нинішні версії ударних БпЛА неможливо порівнювати з тими, які атакували Україну на початку повномасштабного вторгнення. Якщо раніше Тегеран виступав виключно як постачальник, то тепер росіяни діляться з іранцями власними технологічними ноу-хау та деталями.

Фахівці вже знаходять у дронах, збитих на Близькому Сході, російські компоненти, які іранська промисловість не здатна виробити самостійно.

Зеленський нагадав, що на початку війни Тегеран цинічно брехав Києву, стверджуючи, ніби продав РФ лише обмежену партію з 1 300 одиниць, хоча насправді став повноцінним співучасником агресії, передавши ліцензії та навчаючи російських операторів. Тепер цей досвід, написаний кров’ю українців, Росія експортує назад до Ірану та інших регіонів, зокрема Африки та Європи.

Коментуючи нещодавні заяви офіційних осіб Ірану щодо можливих ударів безпосередньо по території України у відповідь на підтримку країн Близького Сходу, Володимир Зеленський підкреслив, що за останні чотири роки Україна чула стільки подібних попереджень, що вони стали частиною повсякденної реальності.

— Ні, ми не боїмося жодних таких попереджень. Ми живемо з такими погрозами щодня… Ось чому для нас це не є чимось новим, — зазначив Президент.

Окрему увагу в розмові Зеленський приділив внутрішній ситуації в Ірані. Він чітко розмежував терористичний режим у Тегерані, який розпалює нестабільність на Близькому Сході, та звичайних іранських громадян.

На думку Президента, переважна більшість іранців прагне нормального, вільного життя і не бажає бути втягнутою у військові авантюри своїх лідерів. Проте союз Путіна та аятолл вже створив загрозу, яка виходить далеко за межі одного конфлікту.

Раніше ми повідомляли, чому США обрали допомогу Києва — читай в матеріалі, як війна на Близькому Сході перетворила Україну на постачальника безпеки.

