Законопроєкт 15150: текст, суть та головні зміни нового Цивільного кодексу

Українське законодавство перебуває на порозі масштабного перезавантаження. Верховна Рада вже прийняла у першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу України (реєстр. № 15150). Це не просто технічні правки, а фундаментальна рекодифікація всього приватного права. Нововведення зачеплять інтереси кожного: від правил спадкування біткоїнів до інтимних аспектів сімейного життя та процедури розлучення.

Законопроєкт 15150: про що цей масштабний документ

Головна мета ініціативи — створити цілісний і сучасний конституційний фундамент для приватних відносин. На базі чинного Цивільного та Сімейного кодексів, а також закону про міжнародне приватне право, автори розробили дев’ять взаємоузгоджених книг.

Юристи, які вже аналізують текст проєкту, звертають увагу на нетипову для приватного права дев’яту книгу — Публічність прав цивільних. Вона має регулювати реєстрацію обтяжень, обмежень та юридичних станів. Раніше ці питання виносилися за межі кодексу, але тепер стануть його невід’ємною частиною.

Що зміниться: цифрова спадщина та репродуктивний заповіт

Згідно з даними офіційного сайту Верховної Ради, документ пропонує чимало еволюційних новел. Серед найбільш обговорюваних нововведень:

Цифрові активи: нарешті на рівні закону закріплюється право на спадкування цифрових речей. Йдеться про криптовалюти, акаунти в соцмережах та інші віртуальні активи, а також право на репарації;

Репродуктивні права: з’являється можливість скласти заповіт щодо розпорядження власним біологічним матеріалом;

Джерела права: офіційним джерелом права тепер можуть вважатися національні звичаї чи усталені традиції національних меншин;

Бізнес та майно: запроваджується принцип заборони суперечливої поведінки та встановлюється чіткий, вичерпний перелік організаційних форм для юридичних осіб.

Законопроєкт 15150 — що не так: ризики та моральний нагляд за сім’єю

Попри прогресивність, проєкт викликав шквал критики. Медіаюристи б’ють на сполох через можливий наступ на свободу слова. Зокрема, юрист Інституту масової інформації Володимир Зеленчук наголосив, що багато правок від медіаспільноти так і не були враховані.

— У цілому запропонована редакція книги другої Цивільного кодексу продовжує руйнувати крихкий баланс між презумпцією невинуватості та суспільним інтересом, особистими правами та свободою слова. Варто було очікувати, що весь проєкт Цивільного кодексу викличе занепокоєння не лише у журналістів та розслідувачів, — зазначив Зеленчук у коментарі для ІМІ.

Не менше обурення викликали норми, що стосуються сімейного життя. Хоча ідею зниження шлюбного віку до 14 років під тиском суспільства вилучили, у документі залишилися інші неоднозначні підводні камені. Наприклад, суд зможе на свій розсуд давати подружжю час на примирення, якщо вважатиме розлучення таким, що не відповідає доброзвичайності.

Нардепка Інна Совсун на своїй сторінці у Facebook розкритикувала таку розмитість формулювань:

На думку авторів кодексу, це сукупність моральних норм і принципів, стандартів етичної поведінки. Тобто якщо суддя вирішить, що розлучатися вам неморально та неетично — вас будуть пробувати помирити, — пояснює депутатка, додаючи, що таке примирення може тривати місяцями.

Ба більше, якщо чоловік вважатиме поведінку колишньої дружини негідною, він зможе через суд вимагати повернення їй дівочого прізвища. Наразі законопроєкт 15150 готується до другого читання.

Раніше ми детально розповідали про те, як шлюб із 14 років скасовується: Верховна Рада не знижуватиме вік для одруження.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!