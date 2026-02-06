Шлюб із 14 років скасовується: Верховна Рада не знижуватиме вік для одруження

Українські соцмережі останні кілька днів буквально палали через новину про можливу легалізацію шлюбів для 14-річних. Хвиля критики, обурення та відвертого нерозуміння з боку суспільства змусила законотворців миттєво дати задню. Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук офіційно оголосив: скандальну норму вилучають, аби не ставити під удар усю масштабну реформу цивільного законодавства.

Захист чи провокація: що насправді пропонували законодавці

Руслан Стефанчук почав із розвінчування міфів. За його словами, мережею ширилася інформація, яка не зовсім відповідала дійсності: законодавці не планували масово знижувати шлюбний вік.

За задумом авторів оновленого Цивільного кодексу, стаття 1478 мала стати не дозволом на ранні союзи, а юридичним запобіжником у критичних випадках — наприклад, при ранній вагітності.

У проєкті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу. Ця норма точно не має спонукального характеру. Вона є захисною — щоб захистити інтереси новонародженої дитини, — пояснив голова парламенту.

Логіка авторів базувалася на світовому принципі найкращих інтересів дитини: аби малюк, незалежно від обставин, мав шанс вирости у повноцінній родині й не залишився без юридичного статусу батьків через вікові обмеження.

Коли юридичні аргументи безсилі перед обуренням: реакція Ради на хейт

Втім, навіть залізобетонні юридичні аргументи розробників не переконали правозахисників та громадськість. Суспільство побачило в ініціативі не захист немовлят, а пряму загрозу правам підлітків і ризики легалізації примусових шлюбів.

Спікер підкреслив, що робоча група виявилася гнучкою і не стала ігнорувати критику:

Ми бачимо, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення — за результатами дискусій — вилучити цю норму з проєкту та залишити чинну, яка діє нині.

Математика реформи: чому одна стаття не поховає 2000 інших

Цивільний кодекс — це фундаментальний документ, над яким фахівці працювали понад шість років.

Загалом він містить майже 2000 статей і покликаний стати супермаркетом правових можливостей для кожного українця. Стефанчук чітко дав зрозуміти: парламент не збирається ставити під загрозу таку масштабну працю через один токсичний параграф.

Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроєкту в залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті. Цієї норми у проєкті не буде, — резюмував він.

Таким чином, у шлюбному законодавстві України все залишається без змін. Після ухвалення нового кодексу діятимуть існуючі правила: загальний поріг у 18 років та можливість створити сім’ю з 16 років у виняткових випадках через суд.

Голова Ради подякував українцям за небайдужість, зауваживши, що саме така жива дискусія допомагає створювати якісні та сприйнятні для народу закони.

Раніше ми вже розповідали про реєстрацію шлюбу через додаток Дія. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, що саме потрібно для цього та як правильно подати заяву.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!