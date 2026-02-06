Для тебя Новости

Брак с 14 лет отменяется: Верховная Рада не будет снижать возраст для женитьбы

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 февраля 2026, 16:00 3 мин.
Брак с 14 лет
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь