Брак с 14 лет отменяется: Верховная Рада не будет снижать возраст для женитьбы

Украинские соцсети в последние несколько дней буквально полыхали из-за новости о возможной легализации браков для 14-летних. Волна критики, возмущения и откровенного непонимания со стороны общества заставила законотворцев мгновенно дать задний ход.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук официально объявил: скандальную норму исключают, чтобы не ставить под удар всю масштабную реформу гражданского законодательства.

Защита или провокация: что на самом деле предлагали законодатели

Руслан Стефанчук начал с развенчивания мифов. По его словам, в сети распространялась информация, не совсем соответствующая действительности: законодатели не планировали массово снижать брачный возраст.

По замыслу авторов обновленного Гражданского кодекса, статья 1478 должна была стать не разрешением на ранние союзы, а юридическим предохранителем в критических случаях — например, при ранней беременности.

В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, исключительно по решению суда может быть разрешено заключение брака. Эта норма точно не имеет побудительного характера. Она является защитной — чтобы защитить интересы новорожденного ребенка, — пояснил глава парламента.

Логика авторов базировалась на мировом принципе «наилучших интересов ребенка»: чтобы малыш, независимо от обстоятельств, имел шанс вырасти в полноценной семье и не остался без юридического статуса родителей из-за возрастных ограничений.

Когда юридические аргументы бессильны перед возмущением: реакция Рады на хейт

Впрочем, даже железобетонные юридические аргументы разработчиков не убедили правозащитников и общественность. Общество увидело в инициативе не защиту младенцев, а прямую угрозу правам самих подростков и риски легализации принудительных браков.

Спикер подчеркнул, что рабочая группа оказалась гибкой и не стала игнорировать критику:

Мы видим, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение — по результатам дискуссий — исключить эту норму из проекта и оставить действующую, которая существует сейчас.

Математика реформы: почему одна статья не похоронит 2000 других

Гражданский кодекс — это фундаментальный документ, над которым специалисты работали более шести лет. В общей сложности он содержит почти 2000 статей и призван стать супермаркетом правовых возможностей для каждого украинца.

Стефанчук четко дал понять: парламент не собирается ставить под угрозу такой масштабный труд из-за одного токсичного параграфа.

Мы не можем ставить остальные 1949 статей большого и фундаментального законопроекта в зависимость от принятия или непринятия положений одной статьи. Этой нормы в проекте не будет, — резюмировал он.

Таким образом, в брачном законодательстве Украины все остается без изменений. После принятия нового кодекса продолжат действовать существующие правила: общий порог в 18 лет и возможность создать семью с 16 лет в исключительных случаях через суд.

Глава Рады поблагодарил украинцев за неравнодушие, отметив, что именно такая живая дискуссия помогает создавать качественные и приемлемые для народа законы.

