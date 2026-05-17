Залякують справою про держзраду: активізувалися шахраї, які видають себе за СБУ

В Україні зафіксовано різке зростання кількості зухвалих шахрайств, де зловмисники прикриваються іменами співробітників Служби безпеки України та інших правоохоронних органів. Головна мета ділків — залякати громадян вигаданими кримінальними справами та змусити їх віддати останні заощадження.

Про це офіційно застерігає пресслужба СБУ, закликаючи українців до пильності.

Як працює схема: від месенджера до вимагання

Аферисти діють за чітко продуманим сценарієм, роблячи ставку на психологічний тиск. Зазвичай схема виглядає так:

Жертві повідомляють про нібито відкрите провадження за серйозними статтями — державна зрада, фінансування країни-агресора або купівля контрабанди;

Щоб людина не сумнівалася, у месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp) надсилають підроблену повістку на допит із печатками та підписами;

Коли жертва впадає у паніку, шахраї пропонують компроміс. Гроші вимагають переказати на банківські рахунки нібито для перевірки походження коштів або просто для закриття справи без наслідків.

Золоті правила безпеки від СБУ

Правоохоронці наголошують: справжні співробітники спецслужб ніколи не вимагають грошей телефоном і не надсилають повістки у месенджери. Щоб не стати жертвою злочинців, дотримуйтесь таких порад:

Обов’язково фіксуй номер телефону, з якого вам телефонували, та роби скриншоти всіх повідомлень;

Ніколи не передавай дані карток (CVV-код, термін дії, паролі) стороннім особам;

Довіряй лише інформації з верифікованих джерел, зокрема з сайту ssu.gov.ua .

Реальний випадок: як народна артистка втратила понад 6 мільйонів гривень

На жаль, подібні застереження мають під собою реальні та дуже болючі приклади. Нещодавно жертвою такої схеми стала 71-річна народна артистка України. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та поліції Києва.

Аферисти діяли за класичним сценарієм: зателефонували жінці, представилися офіцерами СБУ та звинуватили її у державній зраді. Жінку настільки залякали перевіркою грошей на російське походження, що вона особисто передала шахраю 128 тисяч доларів, а згодом переказала ще 400 тисяч гривень на вказані рахунки. Для переконливості зловмисники навіть імітували обшуки через відеодзвінки.

Наразі правоохоронці затримали 36-річного мешканця Сумщини, який виконував роль кур’єра та конвертував гроші у крипту. Йому повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 ККУ). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Проте основних організаторів схеми все ще шукають.

Куди звертатися у разі підозри

Якщо ти отримав сумнівний дзвінок або повідомлення від особи, яка представляється офіцером СБУ, негайно скористайтеся офіційними каналами зв’язку:

Гаряча лінія: 1516

Електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua;

Чат-бот для викриття агентів: t.me/spaly_fsb_bot.

Пам’ятай, що Служба безпеки України працює виключно в правовому полі. Ваша пильність — найкращий захист від шахраїв, які намагаються нажитися на страху та довірі під час війни.

