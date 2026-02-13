Пастка від ФСБ: СБУ застерігає українців від реєстрації російських Starlink

Російські окупаційні війська опинилися у стані цифрового вакууму на лінії фронту. Через масове блокування терміналів Starlink, які загарбники використовували незаконно, ворожа розвідка розпочала масштабну полювальну кампанію на паспортні дані українців. Служба безпеки України закликає громадян до пильності, адже невинна допомога може обернутися довічним ув’язненням.

Чому окупанти шукають допомоги в тилу

Станом на сьогодні системи Starlink у росіян практично не працюють по всій лінії зіткнення. Щоб відновити критично важливий зв’язок, агресор намагається легалізувати свої термінали через українську юрисдикцію.

Схема проста, але підступна: українцям пропонують за грошову винагороду зареєструвати пристрої у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) або через офіційні кабінети користувачів.

Гібридні методи маніпуляції

Ворог не завжди діє прямолінійно. Окрім оголошень про «легкий заробіток» у Telegram-каналах, рашисти вдаються до цинічного маскараду.

Окупанти часто видають себе за українських захисників. Вони вигадують історії про те, що нібито придбали Starlink за власний кошт для підрозділу, але через технічні проблеми не можуть його активувати. У такий спосіб вони тиснуть на патріотичні почуття громадян, виманюючи їхні дані для реєстрації пристроїв, які згодом поїдуть на позиції ворога, — застерігають у СБУ.

Жорстка відповідальність: зрада не має виправдань

В СБУ наголошують: будь-яке сприяння окупантам у реєстрації технічних засобів зв’язку — це не просто порушення правил. Такі дії кваліфікуються як державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Наслідки для фігурантів:

Кримінальне провадження.

Довічне позбавлення волі.

Повна конфіскація майна.

