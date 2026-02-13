Для тебе Новини

Пастка від ФСБ: СБУ застерігає українців від реєстрації російських Starlink

Юлія Хоменко, редакторка сайту 13 Лютого 2026, 15:00 2 хв.
Росія вербує українців для реєстрації Starlink
Фото Міністерство оборони України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь