Вечір 4 лютого 2026 року став точкою відліку масштабної кризи в системі управління російських окупаційних військ. Починаючи з 20:00, на передових позиціях ворога зафіксовано масові збої в роботі терміналів Starlink.

Ситуація набула критичного масштабу: за даними російських мілітарних пабліків, супутниковий зв’язок зник у майже 90% підрозділів, що фактично залишило ворога сліпим та безпорадним у питаннях координації вогню та управління штурмовими групами.

Найсильнішого удару зазнали підрозділи загарбників на складних ділянках фронту, зокрема в районі Куп’янська, де штурмові групи закріплення повністю залежали від стабільного інтернету для наведення артилерії та дронів.

Російські пропагандисти відкрито визнають, що адекватної альтернативи системі Ілона Маска в армії РФ не існує, а раптова втрата зв’язку різко знижує ефективність будь-яких наступальних дій.

Нагадаємо, що за запитом української влади компанія вже впровадила технічні обмеження, які блокують роботу терміналів на російських безпілотниках, якщо ті розвивають швидкість понад 90 км/год, що зробило використання Starlink у ворожих дронах-камікадзе практично неможливим.

Наступним етапом боротьби з незаконним використанням супутникових технологій стане впровадження системи авторизованих терміналів. Як зазначив Михайло Федоров, Міноборони України спільно зі SpaceX розробляють механізм, який дозволить працювати на території бойових дій лише тим пристроям, що мають офіційний дозвіл від української сторони.

Міністр висловив вдячність Ілону Маску за його непохитну позицію та підтримку свободи, назвавши його справжнім другом України.

