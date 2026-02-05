Для тебе Війна в Україні

У російських військах перестав працювати Starlink — деякі штурмові дії зупинені

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 05 Лютого 2026, 11:50 2 хв.
в росіян не працює старлінк
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь