День боротьби за права кримськотатарського народу: який біль пережили люди і як він повторюється знову

18 травня — День пам’яті геноциду кримських татар, або День боротьби за права кримськотатарського народу.

Росія роками знущалася з цього народу. Кривавий диктатор Сталін хотів знищити його як фізично, так і на папері. За його наказом сотні тисяч людей примусово депортували з Криму. Десятки тисяч померли дорогою до місця призначення.

Сучасність та гібридна депортація

З настанням незалежності України багато людей повернулися на півострів, до рідного дому, аж поки інший диктатор знову не зазіхнув на Крим. Тепер діє гібридна депортація. Примус, залякування, витіснення і репресії змусили виїхати з півострова близько 50 тис. корінних жителів.

Командир добровольчого батальйону Крим Іса Акаєв згадує, як колись бабуся казала: “Не дай Боже вам пережити таку депортацію”.

— На жаль, її внукам та правнукам теж довелося це пережити, — каже чоловік. З розповідей бабусі він знає, що депортували навіть тих кримських татар, які підтримували СРСР та комунізм.

Людей вивезли до спеціальних поселень в Узбекистані. Під час перепису населення кримськотатарський народ не згадували до 1980-х років. Також влада змінювала назви кримськотатарських міст та сіл. Усюди насаджували російські культуру та історію.

У 2014 році трагічна історія повторюється. Окупувавши Крим, росіяни почали інкримінувати справи корінним жителям, садити їх до в’язниць та витісняти.

Постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева каже, що злочин геноциду щодо кримських татар триває досі. За її словами, це може бути тому, що наратив РФ про російський Крим фактично руйнується існуванням кримськотатарського народу. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні репресії посилилися, додалася примусова мобілізація.

Але кримські татари, як і 70 років тому, знають, що повернуться додому. Водночас росіяни з Криму тікають, з’являються великі черги на виїзд та оборонні рубежі.

Паніка в Криму через ракети Storm Shadow

Рішення Великої Британії надати Україні далекобійні ракети Storm Shadow викликало у росіян серйозний напад паніки. Дальність пострілу цих ракет — близько 300 км. Це становить небезпеку для військових об’єктів росіян у тимчасово окупованому Криму.

Таміла Ташева розповіла Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про страх окупантів перед ракетами Storm Shadow. За її словами, “влада” навіть скасовує випускні у навчальних закладах наприкінці травня. Ймовірно, через те, що окупанти бояться можливих “прильотів”. Також спостерігається, що люди виїжджають з території Криму.

— Так званий керівник міністерства транспорту Криму звітував, що вони встановили з боку Краснодарського краю та з боку Криму ще 35 нових пунктів перевірок. Перевірка триває 6 хвилин.

Для нас це означає, що росіяни почали працювати з пасажиропотоком, який виїжджає з території півострова. Люди говорять, що так звана кримська ППО не може їх захистити, — говорить Ташева.

Вона наголошує, що цього року курортного сезону в Криму немає. “Влада” визнала це офіційно. Туристів немає, бо люди навпаки виїжджають із Криму.

Крім того, попит на продаж нерухомого майна набагато більший, ніж бажання придбати щось на території півострова. Люди збувають своє нерухоме майно, намагаючись виїхати з Криму. Але виїжджають не лише через страх вибухів. У Криму продовжуються мобілізаційні процеси. Люди їдуть, бо не хочуть служити у російській армії.

Україна робить усе, щоб повернути свої території, тож ми точно деокупуємо Крим. Раніше секретар РНБО Олексій Данілов про 12 кроків для деокупації Криму.

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