Ракета Storm Shadow: характеристики снарядів SCALP, які можуть передати Україні

В інтернеті ширяться повідомлення про те, що зовсім незабаром Україні поставлять крилаті ракети SCALP. Їх також називають Storm Shadow.

Характеристики ракет Storm Shadow (SCALP) читай у нашому матеріалі.

Ракети Storm Shadow: що відомо

SCALP — це спільна розробка Франції та Англії. Їх відносять до повітряного базування, а польотна маса Storm Shadow становить 1300 кг.

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Вперше ракету використала армія Британії 19 років тому в Іраку.

За інформацією з відкритих джерел, ракету SCALP можуть адаптувати під Су-24М (Україна).

Storm Shadow належить до відносно нових крилатих ракет класу повітря-земля. Дальність цієї ракети — до 600 км. Її пряме призначення — знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. При цьому ракета майже не помітна для радарів.

Крилата ракета SCALP літає на відносно малій висоті. Вона повторює ландшафт поверхні землі. Має бойову частину до 500 кг, тому може залишати яму завглибшки до 30 м.

Вона високоточна, має функцію самоліквідування у місцях, де немає людей, якщо втрачає ціль.

Це дає змогу захистити мирне населення.

Ракети Storm Shadow: особливості

Ракета має висувні аеродинамічні поверхні і дозвукову швидкість (М=0,8).

Її вирізняє маловисотний профіль польоту і мала помітність радіолокації.

У кінці польоту використовується тепловізійна система самонаведення із режимом розпізнавання мети.

Має стандартний підхід до мети (виконує гірку з подальшим пікіруванням на об’єкт ураження).

Кут пікірування встановлюється залежно від характеристики мети.

Бойова частина схожа на BROACH. Ближче до цілі вона вистрілює суббоєприпас. Він пробиває проріз у стіні споруди, в який влітає основний боєприпас і спрацьовує всередині об’єкта з деяким уповільненням.

Основні технічні характеристики ракети Storm Shadow

Маса — 1300 кг.

Довжина Storm Shadow сягає 5 м.

Діаметр ракети — 0,5 м.

Має розмах крила 2,84 м.

Бойова частина важить 450 кг.

Вбудований двигун у двигун у SCALP ТРДД TRI 60-30 підрозділи Microturbo.

Двигун має тягу 4,5–5,7 кН.

Дальність понад 250 км.

Висота польоту SCALP — 30-40 м.

Швидкість — 0,8 М (до 1000 км/год).

Важливо, що інформація про те, що ракети Storm Shadow передадуть Україні, наразі не підтверджена.

Поки ти чекаєш офіційного коментаря на цю тему, ми розповімо тобі, як вижити без світла — у пригоді стануть не лише ліхтарики.

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