Ракета Storm Shadow: характеристики снарядів SCALP, які можуть передати Україні

В інтернеті ширяться повідомлення про те, що зовсім незабаром Україні поставлять крилаті ракети SCALP. Їх також називають Storm Shadow.
Характеристики ракет Storm Shadow (SCALP) читай у нашому матеріалі.
SCALP — це спільна розробка Франції та Англії. Їх відносять до повітряного базування, а польотна маса Storm Shadow становить 1300 кг.
Вперше ракету використала армія Британії 19 років тому в Іраку.
Вперше ракету використала армія Британії 19 років тому в Іраку.
За інформацією з відкритих джерел, ракету SCALP можуть адаптувати під Су-24М (Україна).
Storm Shadow належить до відносно нових крилатих ракет класу повітря-земля. Дальність цієї ракети — до 600 км. Її пряме призначення — знищення стаціонарних цілей, які захищають системи ППО. При цьому ракета майже не помітна для радарів.
Крилата ракета SCALP літає на відносно малій висоті. Вона повторює ландшафт поверхні землі. Має бойову частину до 500 кг, тому може залишати яму завглибшки до 30 м.
Вона високоточна, має функцію самоліквідування у місцях, де немає людей, якщо втрачає ціль.
Вона високоточна, має функцію самоліквідування у місцях, де немає людей, якщо втрачає ціль.
Це дає змогу захистити мирне населення.
Важливо, що інформація про те, що ракети Storm Shadow передадуть Україні, наразі не підтверджена.
Поки ти чекаєш офіційного коментаря на цю тему, ми розповімо тобі, як вижити без світла — у пригоді стануть не лише ліхтарики.
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