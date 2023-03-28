Challenger 2: особливості танка, який передали Україні

Велика Британія передала нашій країні перші танки Challenger 2 для того, щоб допомогти Україні захищати свої землі. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Наш “військовий зоопарк” розширюється. А до “бойових кицьок” долучився “слон”. Саме так прозвали Challenger наші десантники.

Також очільник Міноборони додав, що українські бійці ДШВ вже встигли випробувати поповнення в наших армованих підрозділах. Зокрема йдеться про британські Challenger, американські Stryker та Cougar, а також німецькі Marder.

Після особистого “пілотування” Challenger‘ом, як учасник трофі-рейдів можу сказати, що навіть водій Rolls Royce не буде в такому комфорті, як екіпаж цього витвору бойового мистецтва на бездоріжжі.

Очікується, за кількістю це буде ескадрон з 14 танків Challenger. Після цього Британія також передасть близько 30 AS90 — великих самохідних гармат, якими керуватимуть п’ять навідників.

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Танки FV4034 Challenger 2 особливі та унікальні, адже саме вони є основними бойовими танками армії в Сполученому Королівстві. Що відомо про танки Challenger 2 — характеристики читай у матеріалі.

Challenger 2: особливості танка

Розробкою Challenger 2 займалася компанія Vickers Defence Systems. Її створили у 90-х роках минулого століття. За більш ніж 30 років компанія випустила до 500 одиниць цієї техніки.

У своїй розробці вони доволі дороговартісні, адже ціна одного танка сягає €4,5 млн.

Крім Британії, ці машини є на озброєнні в Омані. Також танки використовували у боях Ірану, Косово, Боснії та Герцеговині.

Характеристики Challenger 2

Танк може похизуватися своєю гарматою, яка є нарізною (120 мм) та відлитою зі сталі. Ще є 7,62-мм ланцюгова гармата. Вона стабілізується у двох площинах та має електричні приводи наведення.

HESH-снаряд може стріляти на дальність до 9 км. Для того, щоб прицілитися і вразити ціль, їй потрібно до 10 сек.

Також має озброєння:

В боєкомплект гармати входить 52 снаряди.

Має комбінований стабілізований приціл SAGEM. У ньому є вбудований лазерний далекомір Barr & Stroud Nd-YAG, нічний тепловізорний TOGS-2, моноскопічний телескопічний NANOQUEST L30, перископічний панорамний стабілізований SFIM VS-580.

Також є кулемети — 1×7,62-мм L94A1, 1×7,62-мм L37A2.

Якщо військові підготовлені, то танк може вражати п’ять – сім цілей за 1 хв. У боєкомплект 120-мм гармати входять бронебійні оперені підкаліберні снаряди та безосколкові фугасні, а також димові та навчальні постріли.

Якщо танк їде на рівній дорозі або шосе, то може розігнатися до 57 км/год, по іншій місцевості — до 45 км/год. Також танк має хорошу протиснарядну і комбіновану бронь. Екіпаж Challenger 2 — до п’яти людей.

Найважливіші характеристики Challenger

вага танка — 64 т, якщо є додаткове бронювання — 75 т;

гармата має калібр 120 мм;

двигун: 1200 к.с.;

має питому потужність 18,7 к.с./т;

максимально розганяється до 59 км/год;

запас ходу — 550 км.

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