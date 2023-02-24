Танки Leopard 2: характеристики, ціна та чому вони так необхідні Україні

У війні проти Росії опосередковано беруть участь більшість країн світу. Україна ж просить лише одного: більше збройної допомоги, аби вберегти життя наших військових і цивільних та швидше перемогти ворога. У цьому можуть суттєво допомогти німецькі танки Leopard-2.

Що це за танк, хто його може передати та в чому особливість Леопардів на війні — розповідаємо у матеріалі.

Танки Leopard 2: характеристика

Leopard став першим виготовленим танком після завершення Другої світової війни. Робота над ним розпочалася у 1950-х роках, а на озброєння взятий 12 країнами у 1965 році.

Зараз також дивляться

Двигун : турбований дизель 1500 к. с.

: турбований дизель 1500 к. с. Гармата : 120 мм, довжина ствола — 44 калібри

: 120 мм, довжина ствола — 44 калібри Вага бойової одиниці : 55 т

: 55 т Максимальна швидкість : 68 км/год

: 68 км/год Швидкість заднього ходу : до 31 км/год

Leopard вважається ледь не іконою вдалого поєднання характеристик бойової машини. Звісно, базова версія зазнала багатьох змін, а танк має кілька варіацій.

Leopard A1;

Leopard A2;

Leopard A3;

Leopard A4;

Leopard A1А1;

Leopard A5;

Leopard A6.

У танках Leopard закладені всі чотири головні компоненти ефективності танка на полі бою: вогневі потужності 120-мм гармати, високий рівень захисту, маневровість та досконала система управління вогнем.

І з кожною новою модернізацією машини всі ці чотири параметри лише зростали.

Зокрема, у версії Leopard 2A4, серійне виробництво якої тривало з 1985 по 1992 рік, вже були встановлені тепловізійні приціли від Zeiss, повністю цифрова система управління вогнем, встановлена нова башта з бронею з елементами з вольфраму та титану, а в арсенал додані нові типи боєприпасів.

Найбільшого поширення набула модифікація Leopard 2. Саме такі танки необхідні Україні для успішного контрнаступу на Сході та Півдні країни.

Чому Україні необхідні танки Leopard 2

Швидкий контрнаступ українців на Харківщині та Херсонщині завдав не лише удару по російських військах, а й сколихнув увесь світ.

Проте аналітик Мюнхенської конференції з безпеки та експерт з питань Східної Європи Ніко Ланґе вважає, що ЗСУ складно буде звільнити захоплену росіянами територію між містами Херсон та Маріуполь насамперед через географічні та рельєфні особливості цього регіону.

— Поки що замало саме засобів для успішного проведення контратак, особливо посеред безмежного степу. Саме тому Україна так активно шукає допомогу у вигляді бойових машин піхоти та бойових танків, — пояснив аналітик у коментарі DW.

В Україну також доправлять потужні британські танки Challenger 2. Відповідне рішення вже ухвалене. Дізнайся про це більше за посиланням.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!