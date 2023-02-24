Танки Leopard 2: характеристики, ціна та чому вони так необхідні Україні

У війні проти Росії опосередковано беруть участь більшість країн світу. Україна ж просить лише одного: більше збройної допомоги, аби вберегти життя наших військових і цивільних та швидше перемогти ворога. У цьому можуть суттєво допомогти німецькі танки Leopard-2.
Що це за танк, хто його може передати та в чому особливість Леопардів на війні — розповідаємо у матеріалі.
Leopard став першим виготовленим танком після завершення Другої світової війни. Робота над ним розпочалася у 1950-х роках, а на озброєння взятий 12 країнами у 1965 році.
Leopard вважається ледь не іконою вдалого поєднання характеристик бойової машини. Звісно, базова версія зазнала багатьох змін, а танк має кілька варіацій.
У танках Leopard закладені всі чотири головні компоненти ефективності танка на полі бою: вогневі потужності 120-мм гармати, високий рівень захисту, маневровість та досконала система управління вогнем.
І з кожною новою модернізацією машини всі ці чотири параметри лише зростали.
І з кожною новою модернізацією машини всі ці чотири параметри лише зростали.
Зокрема, у версії Leopard 2A4, серійне виробництво якої тривало з 1985 по 1992 рік, вже були встановлені тепловізійні приціли від Zeiss, повністю цифрова система управління вогнем, встановлена нова башта з бронею з елементами з вольфраму та титану, а в арсенал додані нові типи боєприпасів.
Найбільшого поширення набула модифікація Leopard 2. Саме такі танки необхідні Україні для успішного контрнаступу на Сході та Півдні країни.
Швидкий контрнаступ українців на Харківщині та Херсонщині завдав не лише удару по російських військах, а й сколихнув увесь світ.
Проте аналітик Мюнхенської конференції з безпеки та експерт з питань Східної Європи Ніко Ланґе вважає, що ЗСУ складно буде звільнити захоплену росіянами територію між містами Херсон та Маріуполь насамперед через географічні та рельєфні особливості цього регіону.
— Поки що замало саме засобів для успішного проведення контратак, особливо посеред безмежного степу. Саме тому Україна так активно шукає допомогу у вигляді бойових машин піхоти та бойових танків, — пояснив аналітик у коментарі DW.
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В Україну також доправлять потужні британські танки Challenger 2. Відповідне рішення вже ухвалене. Дізнайся про це більше за посиланням.
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