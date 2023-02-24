Танки Leopard 2: характеристики, цена и почему они так необходимы Украине

В войне против России косвенно участвуют большинство стран мира. Украина просит только одного: больше вооруженной помощи, чтобы уберечь жизни наших военных и быстрее победить врага. В этом могут существенно помочь немецкие танки Leopard-2.

Что это за танк, кто его может передать и особенность Леопардов на войне — рассказываем в материале.

Танки Leopard 2: характеристика

Leopard стал первым изготовленным танком по завершении Второй мировой войны. Работа над ним началась в 1950-х годах, а на вооружение взят 12 странами в 1965 году.

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Двигатель: турбированный дизель 1500 л.

Пушка: 120 мм, длина ствола — 44 калибра

Вес боевой единицы: 55 т

Максимальная скорость: 68 км/ч

Скорость заднего хода: до 31 км/ч

Leopard считается чуть ли не иконой удачного сочетания характеристик боевой машины. Конечно, базовая версия претерпела многие изменения, а танк имеет несколько вариаций.

Leopard A1;

Leopard A2;

Leopard A3;

Leopard A4;

Leopard A1А1;

Leopard A5;

Leopard A6.

В танках Leopard заложены все четыре основных компонента эффективности танка на поле боя: огневые мощности 120-мм пушки, высокий уровень защиты, маневренность и совершенная система управления огнем.

И с каждой новой модернизацией машины все эти четыре параметра только возрастали.

В частности, в версии Leopard 2A4, серийное производство которой длилось с 1985 по 1992 год, уже были установлены тепловизионные прицелы от Zeiss, полностью цифровая система управления огнем, установлена новая башня с броней с элементами из вольфрама и титана, а в арсенал добавлены новые типы.

Широкое распространение получила модификация Leopard 2. Именно такие танки необходимы Украине для успешного контрнаступления на Востоке и Юге страны.

Почему Украине необходимы танки Leopard 2

Быстрое контрнаступление украинцев на Харьковском и Херсонском направлениях нанесло не только удар по российским войскам, но и всколыхнуло весь мир.

Однако аналитик Мюнхенской конференции по безопасности и эксперт по Восточной Европе Нико Ланге считает, что ВСУ сложно будет освободить захваченную россиянами территорию между городами Херсон и Мариуполь прежде всего из-за географических и рельефных особенностей этого региона.

— Пока мало средств для успешного проведения контратак, особенно посреди безграничной степи. Именно поэтому Украина активно ищет помощь в виде боевых машин пехоты и боевых танков, — пояснил аналитик в комментарии DW.

В Украину также отправятся мощные британские танки Challenger 2. Читай об этом больше по ссылке.

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