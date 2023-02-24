Война в Украине

Танки Leopard 2: характеристики, цена и почему они так необходимы Украине

Виктория Мельник, редактор сайта 24 февраля 2023, 14:45
Leopard 2
Фото: Depositphotos

Больше новостей
Танки Leopard 2: характеристики, цена и почему они так необходимы Украине
365 дней любви и слез: украинские женщины рассказывают, каким стал для них год полномасштабной войны
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Ситуация в Приднестровье сейчас
Что происходит в Приднестровье: вероятность угрозы для Украины и российские нарративы в стране
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
Смотреть больше

Материалы по теме

Танки Leopard 2: характеристики, цена и почему они так необходимы Украине
365 дней любви и слез: украинские женщины рассказывают, каким стал для них год полномасштабной войны
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Ситуация в Приднестровье сейчас
Что происходит в Приднестровье: вероятность угрозы для Украины и российские нарративы в стране
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой

Видео
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради

Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:12:18
Війна
Уничтожили на 90%: как выживают поселки и города на Донбассе в течение года большой войны
0:18:37
Михайло Подоляк про перший день повномасштабної війни
Увидел глаза президента и понял — мы все контролируем: Михаил Подоляк о первом дне вторжения
0:02:38
Історія прикордонника з Маріуполя про бої, поранення та полон
Отказывался от обезболивающего в пользу других! История вернувшегося из плена пограничника из Мариуполя
0:14:48
Звернення Володимира Зеленського 24 лютого 2023 року
Мы не подняли белый флаг, а стали защищать сине-желтый — обращение Зеленского в годовщину полномасштабной войны
0:02:32
бенксі
Сигнализация за полмиллиона гривен: рисунки известного Banksy теперь под защитой
0:06:57
Обмен пленными
Сколько украинцев вернули из плена за год и возможен ли обмен “всех на всех” — объяснил Лубинец
Карта бойових дій в Україні 24.02.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 24 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:13
Протезування військових
Новые протезы от эстонских друзей! Кто и как помогает раненым военным
0:06:56
Ситуация на фронте
Собирают урожай бавовны! Как бойцы 24-й бригады останавливают новое наступление РФ
Больше видео
Leopard 2 вже в Україні: Польща передала перші танки
Читать дальше
Первые танки Leopard 2 уже в Украине! Сколько боевых машин доставлено сегодня
гроші
Читать дальше
Как купить вертикальные 20 гривен от НБУ, посвященные годовщине полномасштабного вторжения РФ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь