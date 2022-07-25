Україна

Можуть вести бойові дії навіть уночі! Детальніше про танки Twardy, які передала нам Польща

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Липня 2022, 15:30
Польща передала Україні танки PT-91 Twardy: характеристики танків

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