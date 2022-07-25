Можуть вести бойові дії навіть уночі! Детальніше про танки Twardy, які передала нам Польща

Сьогодні в Україну з Польщі прибули танки PT-91 Twardy. Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак у своєму Twitter.

Міністр оборони України Олексій Резніков під час телемарафону наголосив: ці танки передала Польща, але зброя не її виробництва. Резніков пояснює, що це танки класу Т, тобто радянського класу. Вони перебували на озброєнні польської армії.

Я не можу оголосити кількість танків. Про це ворог дізнається на полі битви, — прокоментував міністр оборони.

Танк PT-91 Twardy: що це за зброя

Танк PT-91 Twardy — це модернізація радянських танків Т-72 із заміною систем, ремоторизацією та посиленням бронювання.

Танки Т-72, виготовлені для країн Варшавського договору, мають гіршу броню, ніж ті, які вироблялися для радянської армії. Тож робота з модернізації стала справжнім викликом для оборонної промисловості, адже треба було замінити ключові елементи машини.

Довелося посилити бронювання техніки. Для цього розробили динамічний захист ERAWA. Характерною його особливістю є вкрай щільне встановлення елементів майже без проміжків.

Також була оновлена система керуванням вогнем, поляки встановили власну розробку DRAWA. Вона передбачає заміну прицілів із встановленням спочатку приладу нічного бачення, а потім і тепловізора у навідника. У систему включений лазерний далекомір з балістичним обчислювачем.

PT-91 Twardy від Польщі вже в Україні. Дякуємо нашим друзям. pic.twitter.com/u3LBBqQeXm — Andriy Yermak (@AndriyYermak) July 25, 2022

Тож тепер танк має змогу вести бойові дії вночі. Крім танка, нічні засоби спостереження також мають командир машини, механік і водій.

Під час модернізації PT-91 Twardy отримав новий сильний двигун S-12U польського виробництва. А у механіка є контрольно-діагностичний блок, завдяки якому можна оцінити параметри роботи двигуна та трансмісії.

Характеристики танка PT-91 Twardy

Екіпаж: три людини

Калібр гармати: 125 мм

Вага: 46 тонн

Двигун: 850 к. с.

Питома потужність: 18,47 к. с./т

Максимальна швидкість: 60 км/год

В Україну уже приїжджає обіцяна допомога Заходу у вигляді зброї. У Генштабі показали роботу РСЗВ HIMARS. Раніше ми розповідали, що це за зброя.

Фото: 2 Brygada Zmechanizowana Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

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