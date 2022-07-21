Рамштайн-4: яку зброю передадуть Україні та які результати зустрічі міністрів оборони

І суші, і моря, і неба стосуються зобов’язання партнерів України щодо подальшого надання військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков за результатами чергової зустрічі групи підтримки, відомої як Рамштайн, яка об’єднала понад 50 країн світу.

Напередодні відбулося вже четверте засідання, цього разу в онлайн-форматі. Американський міністр оборони — один з ініціаторів Рамштайну — назвав зустріч продуктивною.

Рамштайн-4: результати зустрічі

Аплодую стоячи українцям, які дуже швидко вчаться, як користуватися наданою їм новою зброєю, — заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін.

Остін вважає, що бойові дії в Україні зараз на вирішальній стадії. Він заявив — Захід продовжить шукати нові способи надання довгострокової військової допомоги Києву.

Одна з ключових тем нинішньої дискусії — зробити так, щоб Україна могла вистояти, захистити себе та своїх громадян.

Ми зосереджені на найближчій перспективі, але також і на тому, щоб Україна отримала можливості, які їй знадобляться для стримування та самооборони пізніше — у довгостроковій перспективі.

Коли закінчиться війна

Очільник об’єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів Марк Міллі вважає, що найімовірніше, війна не завершиться найближчим часом і у майбутньому перейде у затяжну форму.

Росіяни продовжать “використовувати важку артилерію для досягнення своїх обмежених успіхів на сході”, які здобувають “неймовірно високою ціною втрат”.

— Нинішня фаза надалі буде битвою на виснаження, що ведеться за допомогою вогню на великій відстані.

Поставки зброї Україні

Ми продовжимо поставки зброї українцям, щоб вони захистили свою країну, а для росіян будемо й надалі збільшувати ціну агресії, щоб змусити їх припинити цю неспровоковану війну.

Міллі повідомив — загалом союзники надають Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. 12 із них уже передані. Найближчим часом Штати дадуть ще чотири, які увійдуть до нового пакету американської допомоги. Решта надійде від інших країн-партнерів.

Також Міллі повідомив, що у США навчили вже 200 українських воїнів працювати з HIMARS. Екіпаж однієї системи складається з трьох людей.

Будуть і додаткові набої для HIMARS. Втім, знову без далекобійних. Ллойд Остін зазначив: поки йдеться про відстань до 80 км.

Ще багато чого потрібно зробити. Одні лише HIMARS не забезпечать того, щоб виграти чи програти битву.

Але з цим допоможе поєднання низки можливостей, які ми, а головне, також і наші союзники, надали й плануємо надавати надалі.

Заговорили й про надання Україні літаків західного зразка — Ф-15 і Ф-16. Однак поки це дуже далека й невизначена перспектива. А от можливість навчання українських пілотів літати на них вже вивчають, повідомив Міллі.

Раніше ми розповідали про історичний виступ Олени Зеленської у Конгресі США.

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