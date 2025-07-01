Карта бойових дій 1 липня 2025: уражено один пункт управління та артилерійські засоби РФ

Карта бойових дій за 1 липня 2025 року дозволяє ознайомитися з подіями на фронті в інтерактивному режимі.

Яка ситуація на карті бойових дій, а також де ідуть бої, аналітику експертів ISW та зведення Генштабу — шукай далі у матеріалі.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян за останні два тижні.

Зелені ділянки — звільнена територія.

Сірі ділянки — територія, що потребує уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Фіолетовий колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — окуповані території інших держав.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що російські війська нещодавно просунулися поблизу Куп’янська та Новопавлівки, а також на заході Запорізькій області.

Оперативна ситуація в Україні станом на 1 липня 2025 року

Генштаб повідомляє, що протягом минулої доби зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Росія завдала один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 КАБів. Крім цього, здійснено 5304 обстріли, зокрема 107 із РСЗВ, та залучено для ураження 3776 дронів-камікадзе.

Авіаудари завдавалися по районах населених пунктів Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Ольгівське, Піддубне, Новопіль Донецької області; Малинівка, Верхня Терса, Новоандріївка Запорізької області.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 12 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному пункту управління та двох артилерійських засобах противника.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбито 17 атак росіян. РФ завдала 18 авіаційних ударів, скинувши 35 КАБів, та здійснила 323 артилерійські обстріли, зокрема 16 із РСЗВ.

На Південно–Слобожанському напрямку противник десять разів намагався прорвати оборонні рубежі у районі Вовчанська, Зеленого, Глибокого, Вовчанських Хуторів, Красного Першого, Довгенького та в бік Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку відбито чотири штурмові дії противника у районах Голубівки, Піщаного та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 19 разів, намагаючись прорвати оборону поблизу населених пунктів Білогорівка, Колодязі, Новий Мир, Нововодяне, Рідкодуб, Торське та в напрямках Середнього, Шандриголового, Ольгівки.

На Сіверському напрямку успішно зупинено чотири атаки противника у районах Григорівки та у бік Званівки.

На Краматорському напрямку росіяни шість разів атакували у районах Часового Яру, Предтечиного та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку здійснено шість атак у районах Торецька, Диліївки та Яблунівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 41 штурмову дію у районах населених пунктів Русин Яр, Разіне, Новоторецьке, Мирне, Промінь, Новосергіївка, Володимирівка, Миролюбівка, Мирноград, Лисівка, Удачне, Муравка, Новопавлівка та Горіхове.

На Новопавлівському напрямку РФ здійснила 21 атаку у районах населених пунктів Запоріжжя, Комар, Перебудова, Піддубне, Федорівка, Шевченко, Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку відбито дві атаки противника в напрямку Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти один раз штурмували позиції в районі Кам’янського.

На Придніпровському напрямку захисники успішно зупинили одну ворожу атаку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Загалом, втрати ворога станом на 1 липня 2025 року становлять 970 осіб.

Також українські воїни знешкодили три танки, шість бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 144 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 103 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Карта бойових дій 1 липня

Карта бойових дій 1 липня 2025: уражено один пункт управління та артилерійські засоби РФ / 13 Фотографій

Раніше ми розповідали, що росіяни вперше застосували новий дрон Черніка по Харкову.

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