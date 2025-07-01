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Карта бойових дій 1 липня 2025: уражено один пункт управління та артилерійські засоби РФ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 01 Липня 2025, 09:00
карта бойових дій в україні

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