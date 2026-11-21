День Гідності та Свободи: розповідаємо про два значущі слова для українців

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Українці, як ніхто, знають ціну цим двом словам. Свою гідність та свободу ми захищали на двох революціях — Помаранчевій (2004) та Революції гідності (2013), а також уже понад 12 років — на фронті.

Цьогоріч День Гідності та Свободи Україна вп’яте відзначає у стані повномасштабної війни. Ми щодня виборюємо свою свободу.

Розповідаємо про дві революції, на честь яких було засноване свято, та флешмоб Жовта стрічка.

Помаранчева революція (2004)

У цей період українці об’єдналися проти фальсифікації на президентських виборах. Перед другим туром виборів президента України Віктор Янукович, який був одним із кандидатів, зрозумів, що електорат віддає перевагу не йому. Перед повторним голосуванням він намагався покращити своє становище.

Своїми стараннями він зміг цього досягти. Явка у дільницях Луганської області зросла до 89,5%, а в Донецькій — 96,7%. Згодом, 21 листопада, за підрахунками Центрвиборчкому, перемогу здобув Віктор Янукович.

Проте дані ЦВК суттєво відрізнялися від екзитполів, а міжнародні спостерігачі повідомляли про масові порушення на дільницях. Тоді опонент Януковича Віктор Ющенко заявив про фальсифікацію виборів і подав позов до Верховного Суду.

Тоді ж, 21 листопада, на Майдані Незалежності у Києві вже з’явилися намети протестувальників. А наступного дня на Майдані зібралося понад 100 тис. осіб.

Протести проти сфальсифікованих виборів проходили по всій країні. Менш як за тиждень, 27 листопада, Верховна Рада проголосувала за постанову про визнання результатів виборів недійсними. Верховний Суд у своєму рішенні визнав численні факти порушення законів і Конституції України. Відбулося повторне голосування.

26 грудня відбулися вибори, на яких переміг Віктор Ющенко, набравши 52% голосів, тоді як Віктор Янукович — 44%.

За рік після Помаранчевої революції Віктор Ющенко встановив 22 листопада Днем свободи.

Революція гідності (2013)

Революцію 2013 року ще називають Євромайданом. Це наймасштабніша та найтрагічніша подія за часів незалежної України.

21 листопада 2013 року майже 2000 людей вийшли на Майдан. Президент України Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоційоване членство України в ЄС. Українцям, які прагнули до Європи та її цінностей, це не сподобалося.



Уночі 30 листопада на вулицях столиці залишалися протестувальники, серед яких були переважно студенти. Але загони міліції розігнали їх, проявивши неабияку жорстокість.

Українців украй обурили такі дії, тож наступного дня на Майдані зібралися тисячі людей, і щодня їхня кількість зростала. Ця революція пробудила в людях почуття патріотизму та бажання свободи.

За це українці заплатили високу ціну: 106 людей загинуло і понад 2000 отримали поранення.

Навесні 2014 року розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася окупацією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.

13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ №872/2014, згідно з яким 21 листопада відзначається як День Гідності та Свободи.

Флешмоб до Дня Гідності та Свободи

21 листопада, у День Гідності та Свободи, українців та весь демократичний світ закликають пов’язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом #ЖовтаСтрічка, щоб підтримати опір на окупованих територіях.

Рух громадянського спротиву Жовта стрічка виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська. Згодом він поширився й на інші окуповані території.

Попри постійну загрозу життю, викрадення й тортури, активісти продовжували підпільний протест. Вони не тільки чинили інформаційний спротив, але й зірвали одну зі спроб провести псевдореферендум у Херсонській області навесні 2022 року.

Значна частина територій України залишається окупованою. Там продовжують чинити спротив сміливі українці. Ми неодноразово розповідали про підпільників — Злу Мавку та інших.

Як відзначають День Гідності та Свободи за кордоном

Мільйони українців залишили нашу країну фізично, але не серцем. Тож у багатьох країнах світу вони відзначають український День Гідності та Свободи.

Революції, які пройшли в Україні, не оминули світ. І люди пам’ятають ті жахливі події, які подарували нам свободу.

У цей день за кордоном виходять на мирні проукраїнські демонстрації, нагадують світу про війну в Україні.

Влаштовують благодійні концерти та майстер-класи для українців та іноземців за кордоном. А також збирають донати на допомогу цивільним та військовим.

Якщо ти живеш за кордоном, це чудова можливість розповісти своїм новим друзям та знайомим про Україну, показати фото, поділитися історіями. Відвідай події у своєму місті, певні, у цей день в кожному місті світу майорітимуть українські прапори.

Привітання з Днем Гідності та Свободи

Тримай кілька привітань, які ти можеш надіслати рідним та друзям:

Щиро вітаю з Днем Гідності та Свободи! Нехай наше небо якнайшвидше стане вільним від ворога, а окупанти будуть не на українській землі, а в ній! Бажаю щасливого майбутнього, добробуту і злагоди!

Бажаю мирного неба та вітаю з Днем Гідності та Свободи! У цей історично важливий для країни день хочу побажати повернутися здоровим/-ою та неушкодженим/-ою! Дякую, що виборюєш нашу свободу!

Сердечно вітаю з Днем Гідності та Свободи! Маємо завжди пам’ятати про тисячі людей, завдяки яким маємо країну і можливість жити на своїй землі. Бажаю наснаги, єдності, сил для боротьби, а найголовніше — віри.

Читай також хронологію рокових подій у лютому 2014 року.

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