День Гідності та Свободи: розповідаємо про два значущі слова для українців

21 листопада в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Українці, як ніхто, знають ціну цим двом словам. Свою гідність та свободу ми захищали на двох революціях — Помаранчевій (2004) та Революції гідності (2013), а також уже понад вісім років — на фронті.

Цьогоріч День Гідності та Свободи Україна відзначає у стані повномасштабної війни. Ми щодня виборюємо свою свободу на військовому, політичному, економічному, волонтерському та інших фронтах.

Ми розповімо про дві революції, на честь яких було засноване свято, привітання зі святом від української влади та флешмоб Жовта стрічки.

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Помаранчева революція (2004)

У цей період українці об’єдналися проти фальсифікації на президентських виборах. Перед другим туром виборів президента України Віктор Янукович, який був одним із кандидатів, зрозумів, що електорат віддає перевагу не йому. Перед повторним голосуванням він намагався покращити своє становище.

Своїми стараннями він зміг цього досягти. Явка у дільницях Луганської області зросла до 89,5%, а в Донецькій — 96,7%. Згодом, 21 листопада, за підрахунками Центрвиборчкому, перемогу отримав Віктор Янукович.

Проте дані ЦВК суттєво відрізнялися від екзитполів, а міжнародні спостерігачі повідомляли про масові порушення на дільницях. Тоді опонент Януковича Віктор Ющенко заявив про фальсифікацію виборів і подав позов до Верховного Суду.

Тоді ж, 21 листопада, на Майдані Незалежності у Києві вже з’явилися намети протестувальників. А наступного дня на Майдані зібралося понад 100 тис. осіб.



Протести проти сфальсифікованих виборів проходили по всій країні. Менш як за тиждень, 27 листопада, Верховна Рада проголосувала постанову про визнання результатів виборів недійсними. Верховний Суд у своєму рішенні визнав численні факти порушення законів і Конституції України. Відбулося повторне голосування.

26 грудня відбулися вибори, на яких переміг Віктор Ющенко, набравши 52% голосів, тоді як Віктор Янукович — 44%.

За рік після Помаранчевої революції Віктор Ющенко встановив 22 листопада Днем свободи.

Революція гідності (2013)

Революцію 2013-го року ще називають Євромайдан. Це наймасштабніша та найтрагічніша подія за часів незалежної України.

21 листопада 2013 року майже 2000 людей вийшли на Майдан. Президент України Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоційоване членство України в ЄС. Українцям, які прагнули до Європи та її цінностей, це не сподобалося.



Уночі 30 листопада на вулицях столиці залишалися протестувальники, серед яких були переважно студенти. Але загони міліції розігнали їх, проявивши неабияку жорстокість.



Українців украй обурили такі дії, тож наступного дня на Майдані зібралися тисячі людей, і щодня їхня кількість зростала. Ця революція пробудила в людях почуття патріотизму та бажання свободи.

За це українці заплатили високу ціну: 106 людей загинуло і понад 2000 отримали поранення.

Навесні 2014 року розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася окупацією Криму та окремих територій Донецької та Луганської областей.

13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ №872/2014, згідно з яким 21 листопада відзначається як День Гідності та Свободи.

Флешмоб до Дня Гідності та Свободи

21 листопада, у День Гідності та Свободи, українців та весь демократичний світ закликають пов’язати жовту стрічку, викласти у соцмережі фото з нею та хештегом #ЖовтаСтрічка, щоб підтримати опір на окупованих територіях.

Рух громадянського спротиву Жовта стрічка виник навесні 2022 року в Херсоні майже одразу після того, як його захопили російські війська. Згодом він поширився й на інші окуповані території.

Попри постійну загрозу життю, викрадення й тортури, активісти продовжували підпільний протест. Вони не тільки чинили інформаційний спротив, але й зірвали одну зі спроб провести псевдореферендум у Херсонській області навесні 2022 року.

Рух опору Жовта стрічка на Херсонщині має щасливий фінал — 11 листопада українська армія звільнила Херсон та всю правобережну Херсонщину.

Але близько 20% території України залишається окупованою. Там продовжують чинити спротив сміливі українці.

Привітання з Днем Гідності та Свободи

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з дев’ятою річницею Дня Гідності та Свободи.

— Ми відзначаємо сьогодні День Гідності та Свободи. Свято, яке показує, що для нас гідність і свобода — це свято. Відповідь на питання, хто такі українці й що для них головне.

Ми заплатили й продовжуємо платити за свободу дуже велику ціну. І ніколи не забудемо всіх, хто віддав за Україну своє життя. І ніколи не пробачимо всім, хто позбавив їх життя й хотів позбавити нас волі. Але головне, що це нікому не вдалось і ніколи не вдасться.

Ми вистоїмо. Всі. Різні. Але українці й українки. Захисники й захисниці. Всі, хто знає: треба бути гідним, а не здаватися. Бо здаватись українці не звикли.

Тому що мають гідність. А тому — свободу! Це залишається незмінним. Ми все подолаємо. Пересилимо. Переживемо. Переможемо! — сказав Зеленський.

Він наголосив, що після перемоги ми зберемося на Майдані Незалежності та святкуватимемо її.

Привітання Володимира Зеленського з Днем Гідності та Свободи

Перший заступник Голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко теж привітав Українців зі святом.

— Українці завжди показували світу та всім, що Україна — демократична держава.

У 2013 році ми сказали своє тверде та голосне “НІ” курсу на Росію та обрали демократичні цінності та шлях до Європейського Союзу. І уже цього року Україна стала кандидатом в члени ЄС, як того хотів народ. Але за все є своя ціна. За свободу та гідність тоді віддали життя сотні українців. І ця боротьба продовжується і сьогодні, — сказав він.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба привітав у своєму Facebook:

— Гідність та свобода. Рік тому це були головні слова для нас, українців. Сьогодні вони стали синонімами України для всього світу. Україна щодня доводить, що гідність та свобода сильніші за підлість і терор.

Згадайте ту зиму на Майдані. Було холодно, темно, страшно. Не лише за себе, але за майбутнє країни. Але наша віра була сильнішою, і врешті ми перемогли. Ця віра за дев’ять років загартувалася та зміцнилася.

Це одна з причин, чому я переконаний, що Україна вистоїть цю зиму та переможе, — підкреслив він.

Зараз Україна бореться за свободу усіма силами. Донецький напрямок залишається найгарячішою точкою фронту. Раніше ми розповідали, що відбувається у Бахмуті та як ЗСУ продовжують боронити місто.

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Головне фото: Getty Images