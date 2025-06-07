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Хімію складає лише 1%: які спеціальності отримають найбільше бюджетних місць 2025

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 07 Червня 2025, 16:00

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