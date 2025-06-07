Хімію складає лише 1%: які спеціальності отримають найбільше бюджетних місць 2025

Саме будівельників, зварювальників, електриків, сантехніків і плиточників так сильно бракує нашій економіці, а цьогорічна вступна кампанія показує дисбаланс — знову всі хочуть бути менеджерами, економістами, політологами та юристами. Працювати руками хочуть одиниці.

Молодь не хоче працювати руками: вступна кампанія 2025

Освітян насторожує і міграція абітурієнтів по Україні та за кордон. Та найбільше тривожить давня проблема — країні бракує фізиків, хіміків, архітекторів та інженерів. Цьогоріч фізику складають лише 3% випускників, а хімію — 1%.

Анастасія хоче стати біологом. Каже, що це дуже важливо, надто під час війни. Дівчина сумлінно готувалася до тесту. Навчатися планує у рідному Дніпрі. Хоче, аби навчання було очним, а не дистанційним.

Бо від цих ракет, бомб, радіація і теж необхідно досліджувати довкілля, аби все було в нормі.

Дніпрянин Алім вступатиме у медичний, мріє стати частиною однієї з найвідоміших лікарень імені Мечникова — хірургом. Хлопець додає, що країна потребуватиме відновлення після війни.

Анастасія та Алім — одні з небагатьох, хто на НМТ обрав четвертим предметом біологію. Українська мова, математика та історія — обов’язкові для всіх. Цьогоріч НМТ складають 312 тисяч випускників. Більш як третина вибрала четвертим предметом англійську мову.

Лише 3% писатимуть фізику, і всього відсоток складатимуть хімію. Це прикро, адже саме ці предмети визначатимуть подальшу технологічність країни.

Якщо ви вступаєте на історію, політологію, інженерні спеціальності, соціологію, медицину, комп’ютерні науки — ваші шанси отримати місце роботи після завершення навчання набагато вищі, — каже заступник міністра освіти Михайло Винницький.

До того ж на цих спеціальностях вищі шанси отримати гранти на навчання або бюджетне місце, додає Винницький. Найбільш насичений студентами нині відносно безпечний Львів. Більшість вступників — ті, хто приїхав з інших міст. У ЛНУ в топі спеціальностей англійська філологія, комп’ютерні науки, міжнародні відносини, право та психологія.

Кожен п’ятий абітурієнт отримує грант. Він покриває до 75% вартості навчання. Не так багато абітурієнтів вступають на фізику, науки про Землю. На математиці ситуація трохи покращилася. Відштовхують студентів і стереотипи про ПТУ. Подекуди набори нижчі, ніж до війни.

Училища проводять майстер-класи та події, аби студенти бачили якість навчання та можливості.

У МОН поки не готові озвучити кількість бюджетних місць, однак кажуть, що пріоритет буде у природничих спеціальностей, точних наук та програм, що пов’язані з відбудовою та реабілітацією.

Раніше ми розповідали про підвищення цін на контракти в університетах.

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