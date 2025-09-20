Це для мене диво! Як Театр на лівому березі Дніпра став безбар’єрним

Театр, що доступний для кожного. Столичний театр на лівому березі Дніпра — віднині перший у Києві повністю безбар’єрний. До нового сезону там обладнали ліфт, пандуси, зони відпочинку і не тільки. Все для того, аби люди з інвалідністю могли без труднощів проводити своє культурне дозвілля.

Повністю безбар’єрний: як у Києві переобладнали театр на лівому березі

Ще з 2014 року театр співпрацює з військовими шпиталями, тож ветерани там часті відвідувачі. Раніше люди на кріслах колісних могли потрапити всередину лише завдяки стороннім, та тепер для цього не знадобиться допомога інших.

Після літньої перерви у столичному Театрі на лівому березі Дніпра знову людно. Публіка поволі займає місця. Один за одним до зали заїжджають глядачі на кріслах колісних. Сьогодні у програмі вистава для сімейного перегляду Легенди Києва.

Спершу у театрі облаштували пандус та автоматичні двері, а потім і ліфт.На ньому маломобільні глядачі можуть піднятися на кожен поверх до основної та малої сцен, до безбар’єрної вбиральні та зони відпочинку. Директорка театру, українська зірка театру та кіно Олеся Жураківська, загорілася ідеєю безбар’єрності, тільки-но очолила театр у 2023 році.

Коли до нас приходили люди на кріслах колісних, наші співробітники носили їх на руках, заносили в зали та туалети. Це ж ненормально! Це дискомфорт і емоційний, і фізичний. Якщо ми люди, повинні піклуватися одне про одного.

Будівля театру, як і вся радянська забудова Києва, не призначалася для людей з інвалідністю. Звести ліфт всередині було неможливо. Як вихід вибрали варіант прибудови зовні. На це пішло близько 6 млн грн.

Найдовшим виявився етап проектування і підготовки дозволів. Усе через зміни будівельних норм щодо безбар’єрності приміщень. Велика кількість ветеранів з інвалідністю змушують столицю переглядати доступність культурних закладів.

Дуже зручно! Я дуже вдячний всім, хто до цього причетний. Перевіряли, ліфт працює добре, і підйом хороший, — каже ветеран Володимир Грицай.

Так само вперше тут Олеся. У свої 17 вона вже рекордсменка та майстриня спорту України з плавання, але ще ніколи самостійно не долала пандуса і не підіймалася ліфтом.

Я ніколи на пандусах сама не їздила. Мене возили батьки. Сама доїхала до ліфта і доїхала на другий поверх, а потім спустилася. Це для мене диво, що я можу сама, без сторонньої допомоги, це робити, — каже дівчина.

Театр на лівому березі тільки-но відкрив 48-й сезон. Актори хочуть, аби їхні вистави побачили якомога більше українців, а надто — з інвалідністю, які раніше не мали доступу до театрів.

