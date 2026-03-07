“Ми довели, що Україна найсильніша”: як поліцейська з Харківщини взяла третє золото з ММА

Поки в Україні лунають сирени, на міжнародних спортивних аренах звучить український гімн. Чергову гучну перемогу країні принесла 20-річна Яна Шелемба — курсантка Харківського національного університету внутрішніх справ та капралка поліції. Дівчина втретє стала чемпіонкою Європи зі змішаних єдиноборств, підтвердивши статус найсильнішої у своїй категорії серед юніорів, молоді та дорослих.

Цьогорічний чемпіонат у Сербії зібрав близько тисячі кращих бійців із 34 країн. Проте саме українка вкотре довела, що воля до перемоги сильніша за будь-які обставини.

Шлях від дитячих розваг до професійної октагону

Яна почала займатися бойовими мистецтвами ще дитиною. Зростаючи разом із братами, вона швидко зрозуміла, що гуртки танців чи акторська майстерність — не для неї. Вибір припав на рукопашний бій, а згодом — на жорсткий світ ММА. Попри скепсис оточуючих, дівчина впевнено йшла до мети.

Багато хто говорив це не жіноче, мені багато хто говорив, що будуть проблеми там зі здоров’ям, але я так получаю від цього всього задоволення. Я їжджу там на змагання — це нові знайомства, подорожі. І коли там я виграю, приношу золото для нашої країни — це дуже велика гордість для мене, — ділиться Яна Шелемба.

Перемога під звуки тривог

Підготовка до змагань такого рівня — це виснажлива щоденна праця. Для Яни тренування часто збігалися з повітряними тривогами, проте це лише додавало спортивної злості та мотивації показати світові незламність українців.

Головний тренер Вінницької обласної федерації ММА Володимир Соляр наголошує: за кожним виходом на п’єдестал стоїть колосальна робота.

За кожною перемогою стоїть досить велика робота, велика робота як і тренерів, так і самої спортсменки. Підготовка до кожного старту, як всеукраїнського, так і міжнародного, досить важка, — зазначив тренер.

Сама ж чемпіонка згадує, що рівень конкуренції в Сербії був надзвичайно високим, а фінальні поєдинки вимагали максимальної концентрації.

— В категорії молоді була італійка і була українка. Насправді змагання дуже такий високий рівень. Кожен спортсмен показує і доказує, що він сильний спортсмен, сильна нація. Але Україна вже який рік поспіль доказала, що ми найсильніші і вже вкотре стали чемпіонами даного турніру, — розповідає майстер спорту міжнародного класу.

Навички для майбутньої служби

Для Яни спорт — це не лише медалі, а й підготовка до професійного життя. Як майбутня офіцерка поліції, вона переконана, що вміння дати відсіч та володіння бойовими прийомами стануть їй у пригоді під час виконання службових обов’язків.

Мені навички знадобляться мені в майбутній професії для затримання злочинця, — впевнена курсантка.

Попри черговий титул, спортсменка не планує тривалого відпочинку. Попереду — навчання та підготовка до чемпіонату світу. Свою перемогу Яна присвячує тим, завдяки кому прапор України може підійматися на світових аренах.

Треба всім показувати, що, ну, ми сильні, що нам є кому боротися. Це зараз найважливіше. Дякую воїнам, які зараз боронять нашу країну і нам дають таку можливість виступати на міжнародних аренах, — підсумувала чемпіонка.

Сьогодні історія Яни Шелемби — це не просто спортивна хроніка, а символ того, що українська молодь готова перемагати за будь-яких умов, прославляючи свою державу та готуючись до її захисту в майбутньому.

