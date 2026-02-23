Мисливиця та антистрес: як фронтова кішка Муся “несе службу” на передовій поруч із бійцями

У бліндажах та окопах підрозділу Дике поле 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади вже понад три роки живе незвичайна співслужбовиця — кішка Муся. Вона потрапила до військових ще малим кошеням у районі Володимирівки поблизу Вугледара і відтоді стала для бійців не лише живим антистресом, а й надійним індикатором безпеки.

За час перебування на фронті Муся навчилася розрізняти звуки війни краще за будь-які технічні прилади: коли пухнаста починає нервувати або заздалегідь ховається вглиб укриття, військові знають — незабаром слід очікувати ворожого обстрілу.

Окрім ролі фронтового прогнозиста, Муся сумлінно виконує свої обов’язки. У польових умовах гризуни є постійною проблемою, оскільки вони псують провізію та переносять хвороби, проте кішка тримає територію під контролем.

Вона не просто полює на польових мишей, а й демонструє результати своєї праці бійцям, приносячи здобич безпосередньо в бліндаж. Попри сувору військову дисципліну, на Мусю статутні обмеження не поширюються — вона користується привілеями головної улюблениці, наприклад, може спокійно зайняти вмивальник у спекотний день, і ніхто з підрозділу не наважиться її потурбувати.

Найважчим випробуванням для фронтової кішки є не вибухи чи гуркіт важкої техніки, до яких вона звикла з дитинства, а розлука з господарем. Коли боєць Костянтин виїжджає на специфічні завдання, Муся може на кілька днів зникати, відмовляючись від їжі та розшукуючи свою людину по всьому розташуванню.

Така відданість стала причиною важливого рішення: Костянтин уже домовився з родиною, що після закінчення його служби Муся обов’язково поїде з ним додому. Військовий переконаний, що кішка, яка пройшла з підрозділом найгарячіші точки, заслуговує на спокійне життя в теплій оселі.

Наразі підрозділ готується до ще однієї важливої події — приблизно за місяць у Мусі очікується поповнення. Військові жартують, що скоро в бліндажах побільшає пухнастих талісманів, а для майбутніх кошенят вже починають підшукувати дбайливі родини.

