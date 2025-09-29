З холодних окопів у рідне село: як військовий став розводити овець та вирощувати лохину

Кадровий офіцер Федір Савицький після двох років війни у Бахмуті і Лимані вирішив кардинально змінити життя. Після поранення та реабілітації він разом із братами створив власне господарство на 15 гектарах у селі Гута на Хмельниччині.

Полковник розвів понад 300 овець, на що отримав грант 142 тисячі гривень через благодійний фонд Карітас. Чоловік хоче перетворити тисячолітнє село на туристичний центр.

Після війни став розводити овець: історія Федора Савицького

Федір ділиться, що коли має проблеми і тривожні думки, робота з вівцями йому допомагає морально. Вівчарством кадровий офіцер Федір займається вже рік. Він повністю присвятив себе селу. Крім овець військовий вирощує лохину та зернові.

Взяти людей, дати їм робочі місця, щоб щось змінити і в селі була якась робота. Аби люди жили і могли на себе заробляти.

У 2022 році в перші дні повномасштабної війни полковник пішов захищати

державу. Долучився до 88-го шепетівського батальйону ТРО. Так розпочав свій бойовий шлях. За два роки у війську пройшов Бахмут, Лиман. Після важкого поранення Федір відновлювався понад рік.

Вірить, що йому допомогла робота на землі. На отару в понад 300 овечок отримав грант. На 142 тисячі облаштував комплекс для приготування кормів.

Поголів’я сильно збільшилося, і щоб годувати, потрібно нормальну лінію для приготування кормів.

Зараз у господарстві Савицьких працює чимало місцевих. Люди мають постійну роботу і не їдуть з рідного села.

Добре, що є робота. Ставлення до нас хороше, добре працюється тут, — каже працівниця Ольга Маратович.

Крім сільського господарства військовий вивчає історію рідного краю. Селу Гута понад 1000 років. А вітряку в селі — понад 100. Його ретельно бережуть.

Село Гута Федір Савицький прагне перетворити на центр туризму та вивчення історії. В окопах, борючись з ворогом, вкотре переконався: кожен українець має добре знати свої коріння та історію.

