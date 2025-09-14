Екзотика на Одещині: як у нас вирощують середземноморські артишоки

Хрумкий та корисний. На Одещині вже другий рік поспіль вирощують артишоки. Торік агропідприємство зібрало кілька тонн врожаю й довело, що ця середземноморська культура може прижитися і в українському кліматі. Про делікатеси на полі та труднощі агробізнесу під час війни — у сюжеті.

Як на Одещині вирощують артишоки

На цих полях біля Одеси вирощують культуру, яку зазвичай пов’язують з Італією чи Іспанією. Але місцеве підприємство доводить: артишоки можуть стати частиною українського агробізнесу. Артишок — це квітка, у їжу вживають її недорозвинені суцвіття.

Керівниця підприємства Аліна каже, що рослина не лише смачна, а й дуже корисна. М’ясисті лусочки та серцевини артишоку багаті на вітаміни, мінерали та речовини, що стимулюють травлення та покращують роботу печінки.

Печінка, жовчний — очищення необхідне організму. Плюс це смачно і корисно, там табличка Менделєєва, — каже Аліна Сіденко.

Компанія продає врожай через ринки, супермаркети та соцмережі. Українці активно знайомляться з незвичним продуктом. Покупці вибирають артишоки як допоміжний спосіб для травлення, а ще — розширюють смакові діапазони.

Ідея з артишоками з’явилася випадково, ділиться Аліна. У 2021 році підприємство хотіло засадити яблунево-грушевий сад, та після початку повномасштабної війни вирішили ризикнути і висадити гектар нової культури.

Стартували зі спаржі й артишоків. І надалі продовжують експериментувати. Цьогоріч наважилися посадити інжир за інтенсивною технологією. Інжир має поспіти вже наприкінці вересня. Торік підприємству вдалося зібрати майже 3000 тонн артишоків. Утім лише 5% рослин змогли перезимувати.

Тому багаторічна культура в українських умовах стала однорічною. На розвиток бізнесу впливає і війна. Утім, попри труднощі, продовжують працювати на рідній землі.

Складніше шукати фінансування, отримати кредити, знайти людей, складніше мотивувати себе. Бо обстріли кожен день. Віримо в нашу країну, в себе. Хочемо, щоби воно розвивалось.

