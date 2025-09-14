Видео Lifestyle

Экзотика в Одесской области: как у нас выращивают средиземноморские артишоки

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 14 сентября 2025, 09:00 2 мин.

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь