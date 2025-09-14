Экзотика в Одесской области: как у нас выращивают средиземноморские артишоки

Хрустящий и полезный. В Одесской области уже второй год подряд выращивают артишоки. В прошлом году агропредприятие собрало несколько тонн урожая и доказало, что эта средиземноморская культура может прижиться и в украинском климате. О деликатесах на поле и трудностях агробизнеса во время войны — в сюжете.

Как в Одесской области выращивают артишоки

На этих полях возле Одессы выращивают культуру, обычно связываемую с Италией или Испанией. Но местное предприятие доказывает, что артишоки могут стать частью украинского агробизнеса. Артишок — это цветок, в пищу употребляют его недоразвитые соцветия.

Руководитель предприятия Алина говорит, что растение не только вкусное, но и очень полезное. Мясистые чешуйки и сердцевины артишока богаты витаминами, минералами и веществами, стимулирующими пищеварение и улучшающими работу печени.

Печень, желчный — очищение, необходимое организму. Плюс это вкусно и полезно, там таблица Менделеева, — говорит Алина Сиденко.

Компания продает урожай через рынки, супермаркеты и соцсети. Украинцы активно знакомятся с необычным продуктом. Покупатели выбирают артишоки как вспомогательный способ для пищеварения, а еще расширяют вкусовые диапазоны.

Идея с артишоками появилась случайно, делится Алина. В 2021 году предприятие хотело засадить яблонево-грушевый сад, но после начала полномасштабной войны решили рискнуть и высадить гектар новой культуры.

Стартовали со спаржи и артишоков. И дальше продолжают экспериментировать. В этом году решились посадить инжир по интенсивной технологии. Инжир должен поспеть уже в конце сентября. В прошлом году предприятию удалось собрать около 3000 тонн артишоков. Впрочем, только 5% растений смогли перезимовать.

Потому многолетняя культура в украинских условиях стала однолетней. На развитие бизнеса влияет и война. Впрочем, несмотря на трудности, продолжают работать на родной земле.

Сложнее искать финансирование, получить кредиты, найти людей, сложнее мотивировать себя. Потому что обстрелы каждый день. Верим в нашу страну, в себя. Хотим, чтобы оно развивалось.

В этом году Украина не останется без хлеба. Аграрии рассказали, сколько пшеницы удалось собрать и будет ли на экспорт?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!