Когда будет свет в Одессе и в чем сложность обновления электросети

В результате массированного обстрела Одессы 13 декабря, большое количество людей остались полностью без электроснабжения — ДТЭК сообщали некоторым пользователям о возвращении света до конца 15 декабря, в то время как некоторых ждет блекаут до Нового года.

Также в Одессе организован подвоз воды, о чем отмечал глава Одесской МВА Сергей Лысак — читай в материале, какая ситуация в Одессе с электро- и водоснабжением.

Когда будет света в Одессе: почему сложно восстановить энергосети

Как сообщили ДТЭК Одесские электросети, уже удалось вернуть свет почти до 185 тысяч семей, а также возобновили электроснабжение почти всех объектов критической инфраструктуры.

Энергетики всей Одеской области продолжают работать 24/7, чтобы как можно быстрее вернуть свет в каждый дом. Однако разрушения энергетических объектов чрезвычайно сложны и восстановление требует длительного времени,

— объясняют энергетики в сети.

Как пишет УНИАН, некоторые жители получают ответы от ДТЭК о возобновлении электроснабжения. По словам энергетиков, у некоторых свет появится вечером 15 декабря, а некоторым нужно ждать 20 дней, чтобы свет появился в их доме.

В эфире Украинского радио главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев заявил, что не стоит рассчитывать на меньшие отключения электроэнергии. Он отметил, что продолжительность отключений света будет значительной, ведь Одесская область относится к так называемым периферийным регионам объединенной энергосистемы.

Рябцев объяснил, что вся Одесская область имеет лишь определенное количество электропередач, соединяющих ее с регионами, где сосредоточены объекты генерации энергетики, поэтому быстрое возобновление энергоснабжения будет сложным.

Надеяться на меньшую продолжительность отключения, чем 3-4 очереди, вряд ли возможно. Единственный выход из этой ситуации — увеличение установленной мощности малых энергетических установок в Одесской области с присоединением их к объединенной энергосистеме других регионов,

— объяснил сотрудник.

Энергетики имеют необходимые резервы оборудования и восстанавливают сети, как только это разрешает безопасность.

Подвоз воды в Одессе — что известно

Тем временем глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что работы по восстановлению продолжаются круглосуточно, и Пункты Несокрушимости тоже работают. Как отмечается в сообщении, пока продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры, в Одессе организован подвоз воды по определенным адресам.

Подача воды будет происходить, как только это будет разрешать ситуация безопасности, а также как только энергетики починят поврежденную инфраструктуру.

Также Лысак отметил, что продовольственное обеспечение и ситуация с горючим стабильны – все работает в штатном режиме.

