Вершинная гниль на помидорах: меры “скорой помощи”, которые спасут твой урожай

Вершинная гниль на помидорах — опасное заболевание, которое уже на стадии молочной спелости может уничтожить почти треть урожая. Это не инфекционная болезнь, скорее проблема обмена веществ растения. Что такое вершинная гниль на помидорах и как с ней бороться — читай в материале.

Что такое вершинная гниль на помидорах: ее признаки и причины возникновения

Вершинная гниль возникает на месте отцветшего цветка и постепенно распространяется по верхушке плода. Часто ее не сразу заметишь, ведь сверху помидор остается невредимым. Это пятно, обычно серого или бурого цвета, постепенно растет, уничтожая томат.

Сама по себе вершинная гниль томатов не является инфекционной болезнью, она возникает вследствие нарушения ухода за растением. Приводит к ней недостаток кальция.

Дефицит кальция в томатах может образоваться по разным причинам:

несбалансированное внесение минеральных удобрений: избыток калия и фосфора, аммонийного азота — они способны вытеснить кальций;

недостаток полива в сильную жару в сочетании с нарушением солевого обмена растений — корни уносят воду у плодов, а жара усиливает испарение;

чрезмерно кислая или щелочная почва;

частые перепады от чрезмерной влажности до сильной сухости.

Следует помнить, что чрезмерная влажность или сухость — только спутники главной проблемы: нарушения усвоения растением кальция.

Прежде чем начать лечить помидоры, следует убрать с грядки все без исключения пораженные вершинной гнилью плоды, даже если пятна на них минимальны.

Вершинная гниль на помидорах: как бороться

Опытные огородники уверены, что заболевание легче предотвратить, чем лечить его. Но сразиться за урожай никогда не поздно. Рассмотрим, как это можно сделать.

Кальциевая селитра или хлористый кальций

“Скорая помощь” в случае, если болезнь уже берет свое.

Лечить помидоры от вершинной гнили можно, опрыскав растения раствором кальциевой селитры.

10-15 г удобрений раствори в 10 л воды и обрабатывай листья каждую неделю.

Или как вариант: полей растения раствором кальциевой селитры (непременно по влажной почве): под каждый томат по 2 литра питательной жидкости.

Хороший результат в борьбе с вершинной гнилью томатов дает опрыскивание листьев хлористым кальцием: 30-40 г на 10 л воды. Так же процедуру повторяй каждые 7 дней.

Кальциевая селитра с борной кислотой

Еще одним действенным средством, которым можно обработать помидоры против вершинной гнили, является опрыскивание раствором кальциевой селитры с борной кислотой. Возьми 7-10 г селитры, 2 г борной кислоты на 10 л воды. Возделывай один раз в неделю.

Но будь внимательным (-ой) и четко выдерживай нормы удобрений, ведь избыточное количество кальция вредит усвоению растением калия, а это притормозит созревание томатов.

Хороший результат в борьбе с вершинной гнилью дает опрыскивание по листьям раствором золы.

Можно сделать вытяжку из нее 300 г золы кипяти в течение 30 минут в 2 литрах воды, постоянно помешивая. Настаивай 10-12 часов, процеди. Доведи раствор до 10 литров и опрыскай растения. Непременно добавь в раствор прилипатель, магазинный или просто чуть-чуть жидкого мыла.

Вершинная гниль на томатах: что делать, чтобы она не появилась

Доломитовая мука

Внесение в почву доломитовой муки — удобрения, которое обогатит землю кальцием и магнием, а еще уменьшит кислотность почвы — будет лучшей профилактикой вершинной гнили.

Правда, вносить его нужно весной или осенью. Оптимальное количество удобрения рассчитывают, ориентируясь на кислотность земли участка — чем она больше, тем выше доза (от 35 до 50 г на сотку).

Весной хорошо вкопать в почву скорлупу яиц — она ​​также обогатит землю кальцием.

Воспользуйся нашими советами и убереги свой урожай от болезни.

Раньше мы рассказывали, как обработать помидоры борной кислотой, чтобы не повредить.

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