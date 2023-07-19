Как обработать помидоры борной кислотой: основные правила прикормки растений

Выращивать помидоры — задача непростая. Ведь без качественной подкормки помидоры будут не так быстро и своевременно развиваться, как хотелось бы.
Как обработать помидоры борной кислотой самостоятельно — читай в материале.
Ты можешь заметить, что томатам не хватает борной кислоты, учитывая следующие факторы:
Бор помогает помидорам быстрее расти и наполняться. Для этого тебе нужно будет обработать томаты еще на первом этапе — после покупки семян.
Для их обработки нужно знать несколько важных правил:
Для внекорневой подкормки помидоров возьми 10 г препарата и разведи в 10 л горячей воды. Охлади раствор и опрыскивай им растения.
Кроме этого, можно использовать еще одно эффективное средство на основе борной кислоты. Для этого возьми:
Все это нужно хорошо перемешать и опрыскать этим раствором кусты. А если ты заметил(-ла), что томаты плохо растут именно из-за дефицита бора, просто разведи 0,2 г борной кислоты на 1 л воды и подкорми растение под самый корень, стараясь не затрагивать листья и стебель.
Помимо классических методов, существует еще один популярный рецепт. Для его использования возьми:
Для приготовления смеси разведи все ингредиенты и опрыскивай ею растения не чаще, чем через несколько недель после предварительной подкормки. Процедуру следует проводить утром, когда не будет жары и дождя.
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