Как обработать помидоры борной кислотой: основные правила прикормки растений

Выращивать помидоры — задача непростая. Ведь без качественной подкормки помидоры будут не так быстро и своевременно развиваться, как хотелось бы.

Как обработать помидоры борной кислотой самостоятельно — читай в материале.

Главные признаки нехватки бора у помидоров

Ты можешь заметить, что томатам не хватает борной кислоты, учитывая следующие факторы:

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завязи опадают или они отсутствуют;

медленный рост листьев;

хлороз на листьях (оно желтеет);

помидоры начинают куститься;

рост замедляется.

Как обработать помидоры на основе раствора борной кислоты: главные правила использования семян

Бор помогает помидорам быстрее расти и наполняться. Для этого тебе нужно будет обработать томаты еще на первом этапе — после покупки семян.

Для их обработки нужно знать несколько важных правил:

Используй 0,2 г борной кислоты на 1 л воды. Полученный раствор нужно залить на грядку, на которой планируешь разместить посевы. Ведра такого раствора достаточно для 10 м2 участка. После разрыхления семена можно сеять в землю.

Борная кислота: применение для опрыскивания помидоров

Для внекорневой подкормки помидоров возьми 10 г препарата и разведи в 10 л горячей воды. Охлади раствор и опрыскивай им растения.

Кроме этого, можно использовать еще одно эффективное средство на основе борной кислоты. Для этого возьми:

10 л воды;

5 капель йода;

5 г борной кислоты.

Все это нужно хорошо перемешать и опрыскать этим раствором кусты. А если ты заметил(-ла), что томаты плохо растут именно из-за дефицита бора, просто разведи 0,2 г борной кислоты на 1 л воды и подкорми растение под самый корень, стараясь не затрагивать листья и стебель.

Как помидоры обработать борной кислотой, марганцовкой и йодом: пошаговая инструкция

Помимо классических методов, существует еще один популярный рецепт. Для его использования возьми:

10 л воды;

10 г борной кислоты;

3 г марганцовки;

30 капель йода.

Для приготовления смеси разведи все ингредиенты и опрыскивай ею растения не чаще, чем через несколько недель после предварительной подкормки. Процедуру следует проводить утром, когда не будет жары и дождя.

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