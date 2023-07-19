Недорогой и эффективный способ. Как подкормить огурцы с помощью дрожжей — инструкция

Чтобы вырастить большие и вкусные огурцы на собственном огороде, следует подкармливать их правильными удобрениями. Что может быть лучше, чем натуральные удобрения? Они без химии и ГМО, потому не испортят, а улучшат вкус урожая! Читай, как провести подкормку огурцов дрожжами.

Подкормка огурцов дрожжами: как правильно внести удобрения

Дрожжи — прекрасное удобрение для почти всех овощей, растущих на огороде. Они натуральные, способствуют росту и развитию культур. Дрожжи положительно влияют на рост овощей, поскольку содержат живые микроорганизмы и грибки.

Микроорганизмы потребляют полезные вещества почвы, а образуют микроэлементы, ферменты, витамины и аминокислоты. Огурцы усваивают эти вещества, а затем растут активнее.

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Подкармливать огурцы дрожжами можно несколько раз за сезон. Впервые это следует сделать через неделю после пересадки рассады в грунт. Затем через два месяца после первой обработки, а в третий раз обработай огурцы уже во время плодоношения.

Обязательными условиями являются теплая погода, свежий дрожжевой раствор, увлажненная земля и вечернее время обработки. Если все условия соблюдены, можно приготовить раствор.

Огурцы с такими признаками следует подкормить дрожжами:

Маленькие, желтоватые, скручивающиеся;

тонкие, полупрозрачные стебли;

мало или нет завязей;

огурцы медленно развиваются или не растут вообще.

Подкормка огурцов сухими дрожжами

Чтобы подкормить огурцы сухими дрожжами, возьми пачку дрожжей и две столовые ложки сахара. Нагрей 10 л теплой воды. Смешай все ингредиенты до растворения.

Оставь смесь на несколько часов. Каждый литр дрожжевой смеси разбавляй пятью литрами воды и поливай огурцы в пропорции 500 мл на куст.

Подкормка огурцов свежими дрожжами

100 г свежих дрожжей раствори в стакане теплой воды. После этого разбавь смесь в 3 л воды. Добавь 5 ст.л. сахара, размешай и поставь в теплое место на несколько часов.

Разбавь в пропорции 1:10 и обрабатывай огурцы. На каждый куст нужно выливать по 500 мл дрожжевого раствора.

Как подкормить огурцы дрожжами с золой

В трехлитровой банке теплой воды смешай 50 г свежих дрожжей и 100 г сахара. Накрой тканью горлышко и поставь в теплое место в сутки или двое.

Готовый раствор разбавь в 5 л воды, затем добавь 200 г пепла. Выливай под корни кустов по 300-500 мл.

Раньше мы рассказывали, чем еще можно подкормить огурцы.

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